Bad Oldesloe : Verbrauchergemeinschaft Stormarn hat viel vor

Bei den Vorstandswahlen wurden die Amtsinhaber auf ihren Posten bestätigt.

von shz.de

21. März 2018, 06:00 Uhr

Auf der gut besuchten Mitgliederversammlung der Verbrauchergemeinschaft Stormarn ist Inge Käding als stellvertretende Vorsitzende ebenso wiedergewählt worden wie Susanne Pöhls als Schatzmeisterin, die stellvertretende Schriftführerin Inke Koch und Beisitzerin Ute Gerstand-Wegener. Neuer Kassenprüfer ist Peter Sperling.

Verbrauchergemeinschaftsvorsitzende Sigrun Stolle stellte das Programm für das laufende Jahr vor, wobei allerdings die Studienreise nach Polen bereits ausgebucht ist. „Hören – mit den Ohren und mit dem Gehirn“ heißt ein Vortrag der Uni Lübeck im April. Am 19. Juni steht ein Besuch im Bergedorfer Thünen-Kompetenzzentrum für Holzherkünfte mit anschließender Bootsfahrt auf dem Programm.

„Auge in Auge mit den Giganten“ heißt es dann am 13. August. Eine Hafentour mit anschließender Einkehr im Alten Elbspeicher steht auf dem Programm. Um Biozertifizierung geht es am 13. November. Die Jahresabschlussfahrt führt die Teilnehmer dann am 1. Dezember nach Tönning ins Multimar-Wattforum mit anschließendem Besuch im Packhaus, dem längsten Weihnachtskalender der Welt.

Weitere Veranstaltungen, sind in Vorbereitung und werden von der Verbrauchergemeinschaft Stormarn im Internet veröffentlicht unter www.vg-ks.de.