Wochenrückblick Stormarn : Verbrannte Lebensträume, ein Deal und ein tragischer Todesfall

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

28. März 2021, 19:55 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Wochen nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 21. und 28. März besonders interessierten.

Vierjährige verstirbt nach Corona-Infektion

imago images / Martin Wagner

Eine vierjährige Stormarnerin ist das bisher jünger Todesopfer der Corona-Pandemie im Kreis. Der Kreis bestätigte den Fall auf Nachfrage der Redaktion des Stormarner Tageblatt, nachdem die Gerüchte über den Tod bereits im Umlauf waren. Der Kreis begründete die Verzögerung der Bestätigung der traurigen Nachricht mit bürokratischen Abläufen zwischen Standes- und Gesundheitsämtern. Die junge Oldesloerin verstarb tragischerweise in einer Hamburger Klinik, wo sie während einer Covid-19-Erkrankung behandelt wurde. In der aktuellen dritten Welle der Corona-Pandemie erkranken auch immer mehr jüngere Stormarner. Zwei Drittel der infizierten im Kreis sind mittlerweile unter 50 Jahre alt.

Stormarner Firmenchef investiert in bideo aus Elmenhorst

Bernd Michael Maurer / TVNOW

Der Elmenhorster Thomas Homma durfte sich in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ darüber freuen, dass Investor Ralf Dümmel, der eine Firma in Stapelfeld besitzt, sich für 100.000 Euro 20 Prozent an der Firma Hommas sicherte. Nun kann dieser seine Erfindung noch besser vertreiben.

Ein toter Wolf auf dem Ahrensburger Ostring

rtn, peter wuest

Einen Wolf bekommt man selten zu sehen, aber dass er auch in Stormarn unterwegs ist, kam jetzt ausgerechnet bei einem Autounfall wieder ans Tageslicht. Denn ein Wolf überlebte seinen Weg über den Ahrensburger Ostring nicht. Er kollidierte dort mit einem Pkw und erlag seinen Verletzungen noch vor Ort.

15 Garagen bei Großfeuer in Barsbüttel ausgebrannt

rtn, peter wuest

Bei einem Großfeuer in einem Self-Storage-Lager brannten 15 Abteile aus. Dabei gingen nicht nur materielle Dinge verloren. Der ideelle Schaden war hoch, weil zum Teil Lebensträume und -projekte ein Raub der Flammen wurden. Die Brandursache ist noch unbekannt.