Bargteheide : Verborgene Gärten im Stellwerk

Themenausstellung des Kunstkreises Bargteheide wird am 14. Juni eröffnet.

von shz.de

05. Juni 2019, 10:01 Uhr

Bargteheide | „Gärten sind Ausdruck eines speziellen Denkens und Lebensgefühls bis hin zur Spiritualität.“ Diese Erkenntnis war für die 15 Stellwerker des Kunstkreises Bargteheide Motiv für ihre Themenausstellung im Alten Stellwerk an der Bahnhofstraße. Auf der Suche nach dem Verborgenen in den individuellen Gärten sind sie dabei, die verschiedenen Ideen und Realisierungen aus dem Nischendasein ans Tageslicht zu bringen. Die kunstinteressierten Besucher können sich auf eine Vielfalt von Techniken wie auch an thematischen Interpretationen freuen.

Naturreligion, Ordnung und Chaos, Lebensrhythmus, Sehnsucht nach Stille und Schönheit, aber auch nach einem wirtschaftlichen Ertrag sind bei den verschiedenen Werken zu entdecken.

Dietrich von Horn entführt sehnsuchtsvoll in einen exotischen Garten. Uwe Schildmeier stellt mit „Hidden Jungle“ einen real existierenden Dschungel poetisch dar, während Hannelore Beckers mit ihren gespenstisch umhüllten Tomatenpflanzen dem Garten eine geheimnisvolle Aura überstülpt.

Barbara Kahlke hat mit ihrer Textilarbeit den Wald als verborgenen Lebensraum thematisiert, wohingegen Doris Walther sich abstrahierend der Verflechtung von Pflanzen, Menschen und Dingen nähert. Die Technisierung des Gartens hat Gert Hille inspiriert, die künstliche Intelligenz (KI) in den modernen Gärten zu thematisieren.

Hildegard Mann hat mit über tausend verschieden-grünen Zigarettenfiltern einen streng militärischen Garten aus der Luftperspektive ironisiert. Almut Heer und Daniel Duchert werden im Garten selbst beziehungsweise im Erdgeschoss des Hauses ihre Skulpturen installieren.

>Freitag, 14. Juni, 19 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet. Sie ist an den beiden folgenden Wochenenden zu besichtigen: Samstag, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.