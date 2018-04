Verbandsligist WSV Tangstedt legt Protest ein

von Sascha Sievers

04. April 2018, 13:29 Uhr

Die Gesundheit der Fußballer hat stets oberste Priorität. Und um das Wohlbefinden seiner Kicker hatte sich Ralf Rath zuletzt erheblich gesorgt. Der Liga-Obmann von Fußball-Verbandsligist WSV Tangstedt sagte nach der 1:2 (0:0)-Niederlage am vergangenen Sonnabend beim SSV Güster: „Ich habe mich gewundert, dass der Schiedsrichter die Partie zur zweiten Halbzeit überhaupt wieder angepfiffen hat.“ In der Halbzeitpause hatte sich auf dem Spielfeld etwa fünf Zentimeter Neuschnee gebildet. Ein Ende des Niederschlags war auch nach einer 15 minütigen Verzögerung des Wiederanpfiffs nicht abzusehen. „Es war kein reguläres Fußballspiel mehr möglich. Sowohl die Seitenlinien als auch die Hütchen, die wir als Markierungen aufgestellt hatten, waren zugeschneit und nicht mehr erkennbar“, echauffierte sich Rath. Der Ball rollte nicht einmal mehr , die Spieler hatten Probleme, sich beim Laufen, Abstoppen und bei Richtungswechseln auf den Beinen zu halten. Trotzdem ließ Schiedsrichter Florian Janzen (SV Rickling) die Partie fortsetzen.

Der WSV legte daraufhin Einspruch gegen die Wertung der Partie ein – um ein Signal an den Verband zu senden. Es soll mehr auf die Gesundheit der Spieler geachtet werden, als darauf, dass eine Partie mit aller Macht zu Ende gebracht wird. „Das Verletzungsrisiko war zu hoch. In der heutigen Zeit könnten die Jungs ihren Job verlieren, wenn sie durch solchen Aktionismus Verletzungen davon tragen und länger ausfallen“, sagt Rath. Auf den bereits eingereichten Einspruch folgte gestern das Schreiben mit der offiziellen Begründung. Dieses setzte Rechtsanwalt Christian Baarz aus Hamburg auf, der den WSV bereits in anderen Fällen betreut hatte.