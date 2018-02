Verband und Ausschuss jetzt ohne Vorsitz

von Andreas Olbertz

15. Februar 2018, 13:10 Uhr

Der Schulverband Mollhagen und der Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales der Gemeinde Steinburg stehen derzeit ohne Vorsitzende beziehungsweise Vorsitzenden dar. Dr. Katrin Witt und Jürgen Laufer, beide waren von der Wählergemeinschaft ABiS in die CDU-Fraktion gewechselt, haben ihre Posten nieder gelegt.

Im Schulverband führt jetzt für Katrin Witt ihre Stellvertreterin Susanne Weißbach aus Todendorf die Geschäfte. Ob noch in dieser Legislaturperiode ein neuer Schulverbandsvorsteher gewählt wird, war in der Amtsverwaltung Bad Oldesloe-Land nicht bekannt. Im Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Soziales könnte noch vor der Kommunalwahl am 6. Mai auf der Gemeindevertretersitzung im März ein neuer Vorsitzender gewählt werden.

Laufer hatte das Amt von Wolfgang Busche (SPD) übernommen, nachdem dieser wegen des Streits um die Kündigung der Verträge mit dem SV Eichede hingeworfen hatte. Bei der dadurch erforderlichen Wahl eines neuen Ausschussvorsitzenden verzichtete die SPD auf ihr Vorschlagsrecht, so dass seinerzeit mit Jürgen Laufer ein Vertreter der CDU-Fraktion gewählt wurde.