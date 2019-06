Veranstalter verteidigt Travemünder Woche

Diskussion im Wirtschaftsausschuss / „Niveau nicht gesunken“

12. Juni 2019, 10:35 Uhr

Travemünde | Ist das Landprogramm der Travemünder Woche schlechter geworden? Darüber diskutierte am Dienstag dieser Woche der Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft. „So richtig brummt es nur bei United Four“, sagte Veranstalter Uwe Bergmann. Das Niveau sei aber nicht gesunken, ganz im Gegenteil.

Die ganz großen Stars würden auch in diesem Jahr nicht nach Travemünde kommen, so Bergmann. Er konnte allerdings für die Bühne im Brügmanngarten Michael Schulte und Andreas Kümmert gewinnen. Dazu kommen viele Nachwuchskünstler. „Vor einigen Jahren hatten wir ,Santiano’ in Travemünde“, berichtete Bergmann. Damals war die Gruppe noch vielen unbekannt. Voll werde es auf jeden Fall am Montagabend. Dann kämen United Four. Das seien fünf Männer in Kuhkostümen, die nicht besonders gut Musik machten, meint Bergmann: „Dann brummt es aber immer.“

Dass die Travemünder Woche gerne als Saufmeile bezeichnet wird, ärgert den Veranstalter. „Der Alkoholverkauf geht seit Jahren zurück.“ Früher hätten Ordner abends die Meile räumen müssen, heute verlagerten sich die Besucher auf den Tag, so der Veranstalter.

Natürlich hätte Bergmann gerne wieder die große NDR-Bühne am Strand. Aber der NDR mache – außer bei der Kieler Woche – nur noch eigene Veranstaltungen. Die privaten Medien nehmen viel Geld für ihre Bühnen. Und am Geld mangelt es: Das Landprogramm finanziert die Segelveranstaltung. Nur zehn Prozent stehen für Live-Musik, Feuerwerk und Kleinkunst zur Verfügung.

Anders läuft es bei der Kieler Woche, berichtet Senator Sven Schindler. Dort stelle die Stadt jedes Jahr zwei Millionen Euro zur Verfügung. Drei städtische Mitarbeiter kümmern sich das ganze Jahr um das große Fest, im Sommer seien es zehn städtische Mitarbeiter. In Lübeck gibt es keine finanzielle Unterstützung.

So groß gehe es in Travemünde ohnehin nicht, sagt Bergmann: „Wie sollen die Leute nach Travemünde hin und wieder weg kommen?“. In Kiel sei die Party in der Stadt, das Segeln außerhalb in Schilksee. Außerdem gehe das Lübecker Konzept auf. Von 3000 Befragten äußerten sich 90 Prozent zufrieden mit dem Programm.