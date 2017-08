Vegetarische Kurse voll im Trend

vergrößern 1 von 1 Foto: jpm 1 von 1

„Reiche Ernte“ heißt ein Werk des Bargteheider Künstlers Uwe Schildmeier. Das Arrangement aus Früchten und einem Kopf auf Rädern ziert das neue Programmheft der Volkshochschule. „Das Bild ist selbsterklärend“, sagt er verschmitzt, „denn die VHS bedeutet eine reiche Ernte für den Kopfbereich.“ Mitglieder des Bargteheider Kunstkreises gestalten schon seit einigen Jahren das Titelblatt des Hefts.

Immer wichtiger wird für die Kursbuchung das Internet. VHS-Leiterin Ute Sauerwein-Weber hat das erkannt und das Programm bereits zu Beginn der Sommerferien dort veröffentlicht. Mit Erfolg. „Es liegen bereits zahlreiche Anmeldungen vor“, sagt sie. Es bleiben aber weiterhin die Sprechstunden im VHS-Büro vom 4. bis zum 18. September im Stadthaus. Es ist dann montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr geöffnet – am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr. Für Deutsch als Fremdsprache gibt es außerdem Sprechzeiten am Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr und donnerstags zwischen 11.30 und 13 Uhr. Seit dem vergangenen April unterstützt Ann-Cathrine Röhrl das VHS-Team in diesem Bereich. Die Kurse werden voraussichtlich ab Oktober in neuen Räumen angeboten. Die VHS bezieht dann das ehemalige Hausmeistergebäude am Eckhorst Gymnasium, das zurzeit noch umgebaut wird. Auch die PC-Schule zieht dorthin um und es wird eine Außenstelle des Büros eingerichtet.

„Medien sind überall“ heißt eine Fortbildungsreihe für die Mitarbeiter in Kitas und Horten. Die VHS arbeitet dabei mit dem Offenen Kanal zusammen, der dafür

i-pads zur Verfügung stellt. Die medienpädagogischen Referenten entsendet der Kreisjugendring. Sechs Module und eine Einzelveranstaltung sind ab dem 2. November geplant. Digital geht es auch beim neuen Bundesprojekt DigiCircle Stormarn zu. Ein Präsenz-Tanzkursus wird mit Kurzvideos angereichert, die auch zu Hause Lust auf Bewegung machen. Als zweite im Land erprobt die Bargteheider VHS diese erweiterte Form des Lernens.

Altersgerechte Bewegung steht im Mittelpunkt der „Mobilitätsgymnastik 60 +“. Wer mehr für seine Gesundheit tun und möglicherweise auch abnehmen möchte, kann auf Ernährungsberaterin Dagmar Schilling bauen. Sie startet einen neuen Lehrgang mit Frischkost- und Vollwerternährung sowie Bewegungs- und Entspannungsübungen im Frühjahrssemester. Damit bleibt genug Zeit, um medizinische Fragen zu klären. Dagmar Schilling bietet in diesem Semester zwölf Kurse zur gesunden Ernährung an – „besonders vegetarische und vegane liegen voll im Trend“, sagt Ute Sauerwein-Weber.

Interessant dürfte auch der Workshop zur Gemeinwohl-Ökonomie werden. Initiator Christian Felber stellt das alternative Wirtschaftsmodell am Montag, 6. November, ab 19 Uhr vor. Schon vor diesem Dialogabend spricht er am 11. Oktober ab 19.30 Uhr im Kleinen Theater über ein Wirtschaftsmodell, in dem nicht Geld, sondern das gute Leben im Mittelpunkt steht. Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Kreisjubiläums angeboten.

>Die VHS bietet 201 Kurse im Herbstsemester an. Die Auslastung liegt weiterhin bei 89 Prozent.