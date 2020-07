Bargteheide : Utspann-Zukunft ungewiss

Bargteheider Kult-Gaststätte im Herzen der Stadt noch immer geschlossen.

16. Juli 2020, 16:07 Uhr

Während viele andere Gastronomen nach den Corona-Lockerungen wieder geöffnet haben, bleibt das Restaurant Utspann in Bargteheide weiter geschlossen. Viele Stormarner fragen sich jetzt, was aus der Kult-Gaststätte wird. Macht das Utspann wieder auf oder ist es nach dem Schloss Tremsbüttel das nächste Opfer der Corona-Pandemie.

Wer in diesen Tagen das Restaurant Utspann besuchen will, findet dort geschlossene Türen vor. An dem verwaisten Restaurant weisen nur ein paar Schilder auf die corona-bedingte Schließung hin. Seit März wird hier keine Hausmannskost mehr serviert. „Leider bleibt unser Restaurant wegen des Coronavirus vorerst und auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wir halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden und bitten um Ihr Verständnis“, heißt es auf dem Internetauftritt des Gastronomen. Auf der Utspann-Facebookseite wurde der letzte Post am 20. Mai verfasst. Seitdem herrscht Stille. Telefonisch ist beim Restaurant niemand zu erreichen, eine schriftliche Anfrage per Mail blieb von Inhaber des Restaurants, Matthias Wullbrand, bislang unbeantwortet.

Das Schweigen um die Zukunft des Kult-Restaurants sorgt für Spekulationen. Immerhin hat das Utspann auch über die Grenzen Bargteheides hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad. Die Bargteheider Stadtverwaltung weiß auch nicht mehr als das, was das Restaurant bislang öffentlich kommuniziert hat: Es sei corona-bedingt geschlossen. Die Stadt sei aber in Gesprächen mit dem Pächter. Wohl auch, weil das 1571 errichtete Gebäude, das sich im Eigentum der Stadt befindet, mittelfristig saniert werden muss. Ob das in die anhaltende Schließung mit reinspielt, ist nicht bekannt.

Die Sorge um die Zukunft des Utspann ist aber nicht unberechtigt, wie ein Blick in eine Bargteheider Nachbargemeinde zeigt. Kürzlich war bekanntgeworden, dass das Schloss Tremsbüttel im gleichnamigen Ort den Hotel- und Veranstaltungsbetrieb einstellen wird. Alle Angestellten müssen sich einen neuen Job suchen. Offiziell wegen der finanziellen Einschnitte der Corona-Beschränkungen.

Der Tremsbütteler Bürgermeister Stefan Schacht hatte von der bevorstehenden Schließung erst „über den Buschfunk“ erfahren. Demnach sei allen Mitarbeitern zum 30. September gekündigt worden. Stefan Schacht: „Ich muss ja nicht erwähnen, dass das für viele der Angestellten eine wirtschaftliche Katastrophe ist.“