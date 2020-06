Plietsch un platt : Urlaubsprobleme häff ick nich

Plattdeutsch-Kolumne im Stormarner Tageblatt.

08. Juni 2020, 11:08 Uhr

Nu mol ehlrich Lüüd. Ick glöv dat geiht los! Dor fangt de Lüüd an tau quarken wiel se nich in Urlaub fohren könnt. Se wulln nah Griechenland oder Malle oder as jümmers, nah Dänemark, USA oder Afrika! Seggt mol hebbt ji keen annere Probleme? De een weet nich wo he de Miete vun betohlen sall, de anner hätt nix mehr tau’n eeten op‘n Disch un de Quarker meen se künnt nich in Urlaub fleegen.

Kannst nich mol ahn meckern, een Johr mit’n Moors to Huus blieven? Geld vör‘n Flug un Hotel sporen un sick hier, bi uns ümkieken un dat Geld hier in de Wirtschaft stecken? Also in beide – Wirtschaft un Wirtschaft – weest Bescheid?

Weet ji wirklich wo schön de Harz is? De is vör de Huusdöör! Oder weerst al mol op Helgoland, Norderney oder Neuwerk? Mit de Kutsche oder barbusig dörch dat Watt? Man een ut Bayern de vertellt di „…Jo mei, da ham mir a Bootsfahrt auf der Alster g’macht un denn durch fünf Seen mit oan Dampfer in Malente…“ un du steihst dorbi, versteihst blots de Hälfte, man een Alsterschippfahrt oder een Fünf-Seen-Fahrt in Malente, de häst ok noch nich mitmaakt. Dorbi wahnst du so dicht bi! Keen weer mol een Dag in Wildpark „Schwarze Berge“ – nee dat mutt een Safari in Afrika sien. An Nord- und Ostsee kannst di ok hinleggen aber nee, dat mutt ja tominns Malle oder Griechenland sien. Makt doch mol Urlaub vör de Huusdöör. Mit’n Paddelboot vun Oschlo nah Travemünde. Mit Fohrrad dörch Stormarn. Mit’n Zug nah Sylt oder een Museum anstüern.

Ick weet nich, man kann sick ok Probleme maken wo keen sünd. Mien Vadder hätt jümmer seggt „…warum in die Ferne schweifen, wo das Schöne liegt so nah…“. Recht harr he, besinnt juch.

Schönen Urlaub,