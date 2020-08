Siek : Urkunde für den Dorf-Chronisten

Zwölf Jahre lang hat Otto Köhler recheriert, sortiert und geschrieben: Jetzt wurde seine 272 Seite starke Chronik von Meisdorf präsentiert.

Avatar_shz von Cordula Poggensee

21. August 2020, 16:33 Uhr

Damit konnte Otto Köhler nicht gerechnen: Im Kotten wurde der 82-Jährige vom Sieker Bürgermeister Andreas Bitzer mit einem üppigen Präsentkorb und einer Urkunde als verdienter Bürger der Gemeinde gewürdigt.

Dabei hatte der Sieker Kreis e.V. eigentlich nur zur Präsentation der „Meilsdorfer Chronik“ geladen, dem Buch, an dem Otto Köhler so lange gearbeitet hatte. Die Gelegenheit nutzte Bitzer, um den ehemaligen Bauern, Bürgermeister, Vorsitzenden des Kreis Bauernverbandes und Vorsitzenden der Raiffeisenbank auszuzeichnen.

„Mich hat gestört, dass die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs nicht namentlich genannt wurden“, erinnert sich Köhler. „Es ging um etwa 20 Gefallene, fast jeder Hof war betroffen.“ Das war vor knapp zwölf Jahren, als Köhler dafür sorgte, dass eine Platte mit den Namen der Gefallenden in die Friedenskirche angebracht wurde.

Das war der Beginn seiner Arbeit an Geschichten über sein Heimatdorf – dem Ort, in dem er geboren wurde, aufwuchs und dem er sein Leben lang treu geblieben ist.

Der Weg bis zur fertigen Chronik war jedoch steinig, denn Otto Kröger besaß weder Schreibmaschine noch Computer. Entsprechend notierte er seine Erinnerungen handschriftlich. Das war solange kein Problem, wie Oliver Mesch als Amtsarchivar tätig war. Er und sein Team halfen Köhler, die handschriftlichen Seiten zu digitalisieren.

Als Oliver Mesch 2014 erstmals Trittauer Bürgermeister wurde, sah Köhler keine Perspektive mehr für seine Arbeit und wollte die Unterlagen in die unterste Schublade seines Schrankes verschwinden lassen.

Aber er hatte die Rechnung ohne seine Familie gemacht, die ihn motivierte, an seinem Vorhaben festzuhalten. Und so sammelte er weiter Bilder, grub in Archiven, sprach mit Meilsdorfern und stellte heimatliche Geschichten zusammen, informativ, lustig und manchmal auch gruselig. „Meilsdorf war ein armes Dorf, da früher alles dem Schimmelmannschen Gut gehörte. Erst 1929 nach deren Pleite wurde den Bauern eigenes Land gegeben“, berichtet Köhler. Acht landwirtschaftliche Betrieben wurden so zur „Eizelle“ des Dorfes Meilsdorf.

Die Landwirtschaft war in den Anfängen auf Selbstversorgung ausgerichtet, man half sich mit Pferden, Geräten und Arbeitskraft. Damals gab es in Meilsdorf eine Mühle, und eine Schmiede. Eine Schule hingegen gab es nie.

Unterstützung bei seiner Arbeit erfuhr Köhler erst von dem verstorbenen Wolfgang Buchwald später von Alexander Kunkel. Als der sein Engagement jedoch aufgeben musste, drohte das gesamte Projekt erneut zu scheitern. Das änderte sich, als Uwe Kahle seine Hilfe anbot: „Nach 16 Monaten recherchieren, ordnen, lesen, umschreiben, korrigieren, Grafiken entwerfen, Fotos aufarbeiten und drei Wochen Vorbereitung der Druckarbeiten, wurde das Projekt endgültig fertig“, so Kahle.

Herausgekommen ist ein Buch mit 272 Seiten Geschichte und Geschichten des Dorfes und Gutes Meilsdorf von gestern und heute. Zu kaufen gibt es das Werk für 20 Euro im Amt Siek.