Bad Oldesloe : Urgestein der Oldesloe Bühne stirbt kurz vor der Aufführung

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 10.Dez.2017 | 23:19 Uhr

Der Schock sitzt tief bei der Oldesloer Bühne und beim Team des Oldesloer Kultur- und Bildungszentrums: Peter Clasen, beliebter und bekannter Schauspieler, Kulissenaufbauer und Backstage-Helfer der Oldesloer Bühne verstarb kurz vor der zweiten geplanten Aufführung des Weihnachtsmärchens „Rotkäppchen und der böse Wolf“ plötzlich und unerwartet im Kub. Peter Clasen wurde 74 Jahre alt, seit 51 Jahren war er bei der Bühne dabei.

Der Tod ereilte ihn während der Aufbauarbeiten und Vorbereitungen für die erste Aufführung des Weihnachtsmärchens an diesem Sonnabend. Die alarmierte Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 74-Jährigen tun. Drei Monate nach der Gründung des Vereins 1966 war er der Oldesloer Bühne beigetreten war. Clasen gehörte zu den Urgesteinen der Oldesloer Theaterszene und hatte alle Auf- und Umbrüche des Vereins miterlebt und -gestaltet. Auch die Weihnachtsmärchen hat er jahrzehntelang mitgeprägt.

Im Februar 1966 war der Verein bei einer offiziellen Versammlung im Hotel zur Krone als „Junge Bühne e.V“ gegründet worden. Im Mai trat Peter Clasen bei. Ohne ihn wäre im Verein vieles nicht so gelaufen, wie es im Endeffekt lief – egal ob beim Bau und Transport der schweren Kulissen oder eben auch beim Schauspiel auf der Bühne. Auch an seinem letzten Lebenstag widmete sich Clasen diesen beiden Leidenschaften.

Nach seinem Tod wurden die beiden Vorstellungen am Sonnabend sofort abgesagt. Nach kurzer Beratung im Verein war schnell klar, dass man auch in der nächsten Woche nicht spielfähig sein werde. Der Vorstand der Oldesloer Bühne beschloss, dass alle acht noch ausstehenden Aufführungen ersatzlos abgesagt werden. „Wir bitten um Verständnis. Unser Peter hat uns verlassen und ist in keiner Weise zu ersetzen“, heißt es seitens des Vereins. Eine kurzfristige Umbesetzung, um das Stück in der nächsten Woche doch noch aufzuführen, sei für die Laienschauspieler unvorstellbar, sagt auch Kub-Managerin Inken Kautter. „Es ist sehr tragisch. Alle hier im Kub sind total betroffen und fühlen mit der Oldesloer Bühne, die ja zu den Hauptnutzern gehört“, so Kautter. Sie habe vollstes Verständnis, dass nicht kurzfristig ein anderer Schauspieler gesucht werde. „Natürlich wäre das bei Profis an großen Theatern möglich und vielleicht nötig, auch wenn es dort ebenfalls schwierig ist, die Rolle eines verstorbenen Kollegen einzunehmen. Wir sprechen hier aber von einem ehrenamtlichen Verein mit Laienschauspielern, die ein Mitglied verloren haben“, so Kautter. Das Publikum das am Sonnabend vor verschlossenen Türen stand, reagierte betroffen und größtenteils verständnisvoll. Nur vereinzelt wurde geäußert, dass man schließlich Karten gekauft habe und nun eine Gegenleistung erwarte.

„Die überwiegende Mehrheit war traurig, zeigte aber absolutes Verständnis. Zu der Minderheit, die selbst nach dem Hinweis noch sagte, dass sie keinen Verständnis für einen Ausfall hat, muss man ja eigentlich nichts sagen“, so Kautter.

Ob es an den so schicksalshaft frei gewordenen Terminen andere Aufführungen geben werde, um den Oldesloer Kindern ein alternatives Weihnachtsprogramm zu bieten, werde sie „nur dann in Angriff nehmen, wenn die Oldesloer Bühne das auch mitträgt.“ Der mit dem Tod Peter Clasens verbundene Ausfall trifft den Verein nicht nur persönlich, sondern auch finanziell schwer. Die Weihnachtsmärchen gelten als die Haupteinnahmequelle der Bühne.