Bad Oldesloe : Unterwegs bei Nacht und Nebel

Ehrenurkunde der Handelskammer Lübeck für Anke Prestin, die seit 25 Jahren das Tageblatt zustellt

Wenn andere schlafen gehen, dann geht sie zur Arbeit: Seit 25 Jahren ist Anke Prestin Nacht für Nacht in der Kreisstadt unterwegs, damit die Leser des Stormarner Tageblatts jeden morgen rechtzeitig ihre Tageszeitung im Briefkasten haben und zum Frühstück die neuesten Nachrichten lesen können. Dafür wurde Anke Prestin jetzt mit einer Ehrenurkunde der Handelskammer Lübeck ausgezeichnet.

Die Oldesloerin begann Ende der 80-er Jahre zunächst in der Druckerei des Stormarner Tageblatts in der Hamburger Straße, die dann aber bald ihren Betrieb einstellte. Und so sattelte sie um und liefert seither mehrere Stunden in der Nacht Zeitungen aus. Die 53-Jährige liebt die ruhigen Stunden zwischen Mitternacht und Morgengrauen, denn dann ist sie so ziemlich allein unterwegs, und auf den Straßen in der Innenstadt ist es noch ruhig. Allerdings hat die leidenschaftliche Naturliebhaberin und Hobbyfotografin während ihrer Zustelltätigkeit auch schon viele interessante „tierische“ Begegnung gehabt. Und einige verletzte Vierbeiner wurden von ihr auch schon gerettet und gesund gepflegt, wie ein Mauersegler und ein junger Igel, der seitdem mit Anke Prestin den Garten teilt. Besonders gut kennt sie sich in der Vogelwelt aus, denn sie erkennt alle heimischen Arten an ihrem Gesang. Deshalb ist ihre liebste Jahreszeit auch der Frühling, wenn sie sehnsüchtig auf die Rückkehr der Schwalben wartet.

Bei der nächtlichen Zeitungszustellung hat Anke Prestin aber auch schon einige unschöne Erlebnisse gehabt. So entdeckte sie bereits zweimal leblose Personen, wo auch jede Hilfe zu spät kam. Einer verwirrten Frau konnte sie allerdings das Leben retten, indem sie schnell handelte und rechtzeitig die Polizei rief.

Ihr größtes Hobby ist ihr naturnaher Garten und eine große Kakteensammlung, die rund 100 verschiedene Exemplare der stacheligen Gesellen umfasst. Entspannen kann Anke Prestin am besten bei Spaziergängen an der Ostsee, wo sie leidenschaftlich gern nach Versteinerungen sucht.