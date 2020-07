A1 Hamburg-Lübeck : Unterwegs auf dem E-Highway

Detlev Gramkow zeigt während der Fahrt auf der A1, wie der E-Brummi und die Stromabnahme an den Oberleitungen funktionieren.

Avatar_shz von Frauke Schlüter

14. Juli 2020, 14:37 Uhr

Morgens um 10 Uhr auf dem Werkshof der Spedition Bode: Lkw-Fahrer Detlev Gramkow ist gerade von seiner ersten Tour nach Travemünde zurückgekommen und macht eine Pause, bevor es in strömendem Regen auf die nächste Tour geht. „Das ist wirklich ein Schietwetter, aber da muss man durch“, sagt er und startet „seinen“ roten Brummi. Es ist kein gewöhnlicher Lkw, den der 53-Jährige, der seit fünf Jahren bei der Reinfelder Spedition arbeitet, täglich seit Dezember fährt. Es ist der erste elektrisch angetriebene Oberleitungs-Lkw, der auf der Teststrecke auf der Autobahn A1 zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck unterwegs ist. „In Hessen fahren bereits fünf solche E-Brummis, unser zweiter wird im November erwartet“, sagt Gramkow.

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Scania konstruiert den 500.000 Euro teuren Oberleitungs-Lkw. Und das dauert halt seine Zeit, bis die Sonderanfertigungen ausgeliefert werden können. Fünf sollen am Ende auch auf der A1 fahren im Feldversuch, der bis Ende 2022 stattfindet. „Ich tue mein Bestes, damit alles reibungslos verläuft“, sagt Gramkow – das heißt: Vorausschauend, umsichtig und wirtschaftlich fahren.

Bevor es auf die Autobahn geht, tankt Gramkow den Kühlmotor des 20 Tonnen schweren Auflegers, denn dieser soll mit Lebensmitteln nach Schweden verschifft werden. Da darf die Kühlkette nicht unterbrochen werden. Außerdem wird die Verplombung des Containers fotografiert.

Kurz hinter der Auffahrt Reinfeld beginnt der E-Highway. Eine grüne Lampe im Cockpit zeigt dem Fahrer an, wann die Stromabnehmer auf dem Dach des Fahrerhauses ausfahren. „Das muss man schon mit etwas Gefühl machen, denn es bleiben rechts und links nur gut 30 Zentimeter Platz“, sagt Gramkow. Für ihn jedoch kein Problem– auch dank des Spurassistenten und der Satellitensteuerung, die das entsprechende Signal sendet.

Reibungslos klinkt sich der Lkw in die Oberleitungsanlage ein. Dafür sorgt ein sogenannter Pantograph. Eine Spezialkamera zeigt, was oberhalb des Fahrerhauses passiert. Eine kleine Unebenheit oder zu viel Wasser von oben bewirkt, dass sich der Stromabnehmer kurzzeitig wieder einfährt. „Das kann schon mal passieren“, sagt der Fahrer. Die Technik sei sehr sensibel eingestellt. Zu Anfang habe das zu zahlreichen kleineren Pannen geführt. Inzwischen sei es für ihn schon ein wenig Routine geworden. Routine auch, dass er während der Fahrt auf dem E-Highway gleich von zwei Seiten „überwacht“ wird: Von Scania in Schweden und von der Forschungsgruppe der Fachhochschule Kiel, die das Projekt begleiten.

Vor kurzem sei er mit dem Brummi in Hamburg zu einer außergewöhnlichen Tour unterwegs gewesen. Prompt habe am nächsten Tag ein Mitarbeiter von Scania angerufen und nach den Gründen gefragt.

Am Ende der Oberleitung klinkt sich der Brummi automatisch wieder aus. „Mit dem jetzigen Akku könnte er nun noch 10,5 Kilometer mit dem gespeicherten Strom fahren. Dann springt der Dieselmotor wieder an. „Wir erwarten noch leistungsstärkere Akkus, so dass der E-Brummi bis Travemünde unter Strom fahren kann“, sagt Gramkow.

Am Skandinavienkai in Travemünde lässt Gramkow den Aufleger auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz und nimmt einen leeren Container wieder mit nach Hause. Auf der Rückfahrt klinkt er sich kurz hinter dem Kreuz Lübeck wieder in die Oberleitung ein. Für ihn hat das Projekt E-Highway Priorität: „Ich versuche, das Bestmögliche herauszuholen. Das ist mir schon wichtig.“ Wenn man sich vorstelle, wie viel Abgase die Brummis jährlich auf deutschen Autobahnen ausstießen, müsse man ja irgendwo anfangen, damit das Klima verbessert werde. Für Prognosen sei es aber nach einem halben Jahr Feldversuch sicherlich noch zu früh.

Nach der obligatorischen Reifenprofil-Probe auf dem Betriebsgelände in Reinfeld angekommen, stellt er den mitgebrachten Aufleger ab. Er wird bereits dringend für den nächsten Einsatz gebraucht. Eine kleine Pause und Warten auf die Bestückung des nächsten Auflegers mit Lebensmitteln für Skandinavien – dann geht es wieder rauf auf die A1 und und auf den E-Highway.