Untertrave: Ein Loch ist im Schuppen ...

An der Untertrave auf dem schmalen Fußgängerweg entlang Schuppen 9 klafft ein Loch. Vermutlich in Folge des jüngsten Travehochwassers hat sich ein Hohlraum unter dem beliebten Veranstaltungsraum gebildet. Berufstaucher Andreas Ulbrech von der Taucherfirma Hock nahm in der kalten, trüben Trave die Kaimauer in Augenschein, die offenbar instabil ist, so dass Sand unter dem historischen Hafenschuppen herausgespült wurde. Über Ausmaß des Schadens wird das Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck informieren.