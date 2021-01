Einzelhandel im Corona-Shutdown : Unmut unter Bad Oldesloer Einzelhändlern wächst

Kritk der Kaufleute entzündet sich an fehlenden Fördergeldern und unempathischem Umgang.

09. Januar 2021, 18:30 Uhr

Bad Oldesloe | Die Diskussion über die Öffnung, die Sortimentsverknappung oder die Schließung des Zeitschriftenladens Pareibo in Bad Oldesloe hat eine Diskussion in der Kreisstadt weiter in den Fokus gerückt, die bereits zuvor bestand. Denn eine der zentralen Fragen ist, was der verlängerte Shutdown für die Einzelhändler bedeutet und ob alle Regeln auch wirklich nachvollziehbar sind.

„Gerade vor dem Hintergrund des mehrmaligen Lockdowns mit unterschiedlichen Auflagen, sind die Corona-Regeln für Gewerbetreibende und Bürger nicht immer einfach verständlich und nachvollziehbar. Viele Unternehmer, aber auch Bürger, beklagen zudem eine Willkür bei der Kontrolle der umzusetzenden Maßnahmen, die sie als nicht unterstützend für den Handel empfinden“, sagt Nicole Brandstetter, Vorsitzende der Bad Oldesloer Wirtschaftsvereinigung.

Bürgermeister betont Geschäftsleute unterstützen zu wollen

Bürgermeister Jörg Lembke hatte unlängst erklärt, es sei das Ziel seiner Verwaltung möglichst vielen Kaufleuten in der Innenstadt zu ermöglichen, ihre Geschäfte auch im Shutdown weiter betreiben zu können. Er habe gar kein Interesse daran, dass die Geschäftsleute in der eigenen Fußgängerzone noch stärker unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden, als sowieso schon.

Allerdings sei natürlich die Situation auch für das Ordnungsamt nicht immer einfach. „Oft ist es ja so, dass das Ordnungsamt etwas durchsetzen muss oder eben etwas sagt, was das entsprechende Gegenüber nicht so gut findet“, sagt der Verwaltungschef. Dass sei auch für die Mitarbeiter keine einfache Situation, müssen sie doch oft bei der Durchsetzung von Recht und Gesetz auch eine Schließung erklären. Dass es zu Problemen in der Kommunikation könne natürlich durch Stress und personelle Engpässe zusätzlich bedingt sei.

Brandstetter sieht genau in dieser Kommunikation und dem Umgang einen entscheidenden Knackpunkt bei dem es in der Kreisstadt nicht so gut laufe. Es sind oftmals nicht die Maßnahmen selbst, die auf Kritik stoßen, sondern vielmehr die Art und Weise der Umsetzung, bei der fehlende Empathie beklagt wird", sagt sie.Wichtig sei, dass die Regelungen nach geltendem Recht von den dafür zuständigen Personen überall gleich umgesetzt werden.

Wir dürfen uns aber nicht nur auf die Gerechtigkeitsdiskussion versteifen: Covid-19 ist nicht gerecht. Geschwindigkeit, Kreativität und wenig Bürokratie sind die Trümpfe, die derzeit alles andere schlagen. Nicole Brandstetter, Vorsitzende Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe

Händler und Gastronomen brauchen jetzt Perspektiven für eine Wiedereröffnung ihrer Unternehmen. Denn sie müssen entscheiden, ob sie zum Beispiel Ware bestellen oder welche Marketingmaßnahmen sie planen müssen. Um die Zeit zu überbrücken, ist es wichtig, dass die finanziellen Hilfen für den Einzelhandel angepasst und ausgezahlt werden.

Auch in Bad Oldesloe wachse der Unmut. „Viele Unternehmer fühlen sich massiv im Nachteil. Eine Frage, die sich immer wieder stellt: Wieso bekommen Händler anders als Gastronomen entgangenes Geschäft nicht auch mit 75 Prozent des Vorjahresumsatzes ersetzt?“, führt Brandstetter aus.

Im Frühjahr soll es als Unterstützung ein weiteres Luscherheft geben

Im Frühjahr werde es von der Wirtschaftsvereinigung wieder das sogenannte Luscher-Heft geben, ein Coupon-Heft mit zahlreichen Angeboten verschiedener Geschäfte. Darüber können Verbraucher Bad Oldesloer Einkaufsgutscheine im Wert von 10 Euro erwerben, um die Unternehmen zu unterstützen. Es soll dabei helfen, zurückkehrende Kunden den regionalen und lokalen Einzelhandel wieder schmackhafter zu machen, erklärt die Wirtschaftsvereinigung.

Brandstetter denkt allerdings auch schon weiter. Zusammenhalt sei jetzt und auch nach dem Shutdown besonders wichtig. Denn bereits vor der Corona-Pandemie habe es eine Vielzahl von Problemfeldern in Bad Oldesloe gegeben, die zum Teil durch die Situation verschärft wurden. Mangelnde Aufenthaltsqualität und der grundlegende strukturelle Wandel in den Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher beschleunigen die Probleme und treten deutlicher zu Tage.

Die Innenstadt ist das Herz unserer Stadt und von herausragender Bedeutung für die Lebensqualität in Bad Oldesloe und in der Region. Wir brauchen eine gemeinsame Initiative, eine Art Taskforce Innenstadt Nicole Brandstetter, Vorsitzende Wirtschaftsvereinigung

Dabei müssen alle relevanten Akteure – von Politik, Verwaltung und Einwohner über Handel und Gastronomie bis hin zu Eigentümern und Investoren – eingebunden werden. Dabei müssen wir neu und unkonventionell denken, um ausgetretene Pfade zu verlassen. Und vor allem: wir müssen schnell Konzepte entwickeln und diese sehr rasch umsetzen."