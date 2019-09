Fussball-Oberliga : Ungleiches Duell der Aufsteiger

Fußball-Oberligisten Reinfeld und Phönix Lübeck trennen bei Ansprüchen Welten, in der Tabelle aber nur sieben Tore.

27. September 2019, 15:55 Uhr

Reinfeld | „Wer hätte das gedacht?“, fragt Pascal Lorenz nicht zu Unrecht etwas ungläubig, aber auch stolz vor dem zehnten Spieltag in der Fußball-Oberliga im Hinblick auf die Tabellenkonstellation. Der von Lorenz und Michael Clausen trainierte SV Preußen Reinfeld rangiert aktuell auf Platz fünf und ist punktgleich mit dem hochgehandelten Titelfavoriten 1. FC Phönix Lübeck – bei dem die Stormarner heute zum ungleichen Duell der Aufsteiger antreten.

Die personell neu formierten Hansestädter haben den Aufstieg in die Regionalliga als Ziel ausgegeben, die Stormarner lediglich den Klassenerhalt. Liegen zwischen den eigenen Ansprüchen also Welten, trennen sportlich gesehen lediglich sieben Treffer die beiden Teams.

„Es wird eine schwere Aufgabe für uns. Wir sind aber selbstbewusst genug, um mit breiter Brust dort aufzutreten“, sagt Lorenz. Vier Siege in Folge stehen in der Vita des SVP, der mit einem Auge auch auf die Qualifikation für das Hallenmasters in der Kieler Sparkassen-Arena schielt. „Natürlich steht die Punktrunde im Vordergrund. Alles andere ist ein nettes Zubrot“, weiß Lorenz.

Die Qualitäten der gastgebenden Adlerträger sind unumstritten, das weiß auch der 28-jährige Co-Trainer. „Spieler wir Marco Pajonk zum Beispiel kannst du gar nicht zu einhundert Prozent ausschalten, aber wir wissen auch um die momentanen Defizite der Lübecker und die gilt es im entscheidenden Moment auszunutzen.“

Phönix Lübeck stürzte zwar zuletzt Tabellenführer SC Weiche Flensburg 08 II (3:1), kassierte aber bereits drei zum Teil deutliche Schlappen (2:4 gegen Husum, 1:5 gegen TSB Flensburg, 1:3 gegen SV Todesfelde). „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir als Aufsteiger nach neun Spielen schon sechs Siege verbucht haben und uns auf Tabellenplatz fünf einreihen, hätte ich das natürlich sofort unterschrieben“, so der Assistenztrainer der Preußen. Diese Ausbeute sei zwar alles andere als selbstverständlich, weiß Lorenz, sagt aber auch: „Die Jungs haben sich das verdient.“ Auch weil der SVP mannschaftlich geschlossen verteidigt und die Konkurrenz im Umschaltspiel immer wieder vor erhebliche Probleme stellt. Zudem kommt auch Top-Torjäger Kristof Rönnau immer besser in Fahrt. Fünf Treffer gelangen dem 30-jährigen Mittelstürmer bis dato, der zu Beginn der Spielzeit noch urlaubsbedingt gefehlt hatte.

Lorenz hofft darauf, dass der Knipser auch heute seine Vollstreckerqualitäten unter Beweis stellt. „Wichtig wird sein, dass wir unsere Chancen konsequent nutzen. Das ist in so einem Spiel von großer Bedeutung, denn Phönix Lübeck wird nicht viel zulassen und mit viel Dampf kommen.“

Infos zum Spiel

Phönix Lübeck – Preußen Reinfeld

Anpfiff: Heute, 14 Uhr , Stadion an der Travemünder Allee 1, 23568 Lübeck. – Schiedsrichter: Steffen Brandt (SV Wasbek). – Fraglich: Luca Rhein (Leiste). – Es fehlen: Dennis Schecke (verletzt), Paul Treichel (Blinddarm), Benedikt Decker (Urlaub), Marcel Dankert (Risswunde), Tim Vogel (Rot-Sperre). – Voraussichtliche Aufstellung: Marco (Jonas Marschner) – Schröder, Thiel, Böckelmann, Grimm – Witten, Jonathan Marschner – Lie, Hackbarth – Taritas, Rönnau.