Stapelfeld : Unfall in der Autobahn-Baustelle

Mit Brecheisen und Kuhfuß haben Großhansdorfer Feuerwehrleute am frühen Sonntagmorgen auf der A 1 eine Leitplanke aus Beton wieder gerade gerückt (Foto). Ein Autofahrer war kurz hinter der Ausfahrt Stapelfeld gegen die Sperre geprallt und hat diese in die Gegenfahrbahn verschoben. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer mit seinem Nissan in Richtung Norden unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Frontseite (kl. Foto) gegen die Betonwand gefahren ist. Der Mann blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt.