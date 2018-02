Abfahrt Schwarzenbek/Grande : Unfall auf A24 – drei Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls kippte ein Lieferwagen auf die Seite und blockierte beide Fahrspuren.

von Timo Jann

05. Februar 2018, 17:02 Uhr

Kasseburg | Drei Männer sind am Montagnachmittag auf der Autobahn 24 in Höhe der Abfahrt Schwarzenbek/Grande bei Kasseburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) verletzt worden. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Berlin für die Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden, dadurch kam es auch auf der Umleitungsstrecke in Schwarzenbek zu Staus.

Gegen 14.15 Uhr war der Fahrer eines Geländewagens aus noch ungeklärter Ursache auf einen Kleintransporter vom Typ Mercedes Sprinter aufgefahren. Der Lieferwagen kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite und blockierte beide Fahrspuren.

Weil es in Notrufen hieß, es sei ein Beteiligter im Wagen eingeklemmt, rückten neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehren aus Kasseburg und Schwarzenbek an. Die konnten sich aber darauf beschränken, ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Es war niemand eingeklemmt.

Foto: Timo Jann

Der Rettungsdienst brachte die drei Insassen der beiden Wagen in Krankenhäuser. Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

