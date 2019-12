Unfall am Bargteheider Südring

Avatar_shz von shz.de

05. Dezember 2019, 16:43 Uhr

Bargteheide | Bei einem Unfall wurden am Mittwochabend auf dem Südring in Bargteheide zwei Autofahrer schwer verletzt. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Bahnstraße waren ein VW Passat und ein Renault-Transporter zusammengeprallt. Der Fahrer des Passat war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr Bargteheide aus dem Fahrzeugwrack geborgen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war der Südring in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.