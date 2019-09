Stapelfeld : Unfälle auf der Autobahn 1: Mehrere Verletzte

Drei Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben.

Avatar_shz von shz.de

28. September 2019, 15:05 Uhr

Stapelfeld | Ein Kleinbus ist am Freitagnachmittag am Stauende zwischen der Auf- und Abfahrt der AS Stapelfeld auf einen Toyota gekracht. In der Folge schob sich der Wagen noch auf einen stehenden SUV.

Insgesamt wurden bei dem Unfall auf der A 1 vier Menschen verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurden die Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Während des Einsatzes staute sich der Verkehr bis zum Autobahnkreuz Ost zurück. Dort und in der Fahrtrichtung Süden ereigneten sich zwei weitere Unfälle bei Barsbüttel und Stapelfeld.