Stormarner Wochenschau : Und dann ist wieder alles anders

Betrachtungen zum Wochenausklang

von Rolf Blase

08. April 2018, 06:00 Uhr

Tiktak

Alles anders

Die Pressemitteilung einer Partei, dass man zu Sitzungen die „Vollständigkeit der Fraktion sicherstellen“ werde, bekommt man auch nicht so oft. Die Oldesloer CDU sah sich dazu veranlasst, nachdem die Beibehaltung der Beitragssatzung zum Straßenausbau eine Mehrheit fand, weil zwei ihrer Stadtverordneten gefehlt hatten. Wir haben das an dieser Stelle kritisiert und die Frage gestellt, ob es Taktik oder eine falsche Entscheidung der beiden erfahrenen Kommunalpolitiker war. Die werden nun nicht zurücktreten, wie es die FBO forderte, aber wenn der Vorsitzende des Stadtverbands sich für das „auch in der CDU umstrittene“ Verhalten der beiden, entschuldigt, spricht das Bände. Jetzt steckt jedenfalls keine Taktik mehr dahinter: Noch vor der Wahl wird es eine weitere Abstimmung mit vermutlich anderem Ergebnis zur Beitragssatzung geben. Anderseits: Man weiß ja nie in Oldesloe.Oft hilft der Blick in die Geschichte, und man muss ihn nicht mal weit nach hinten richten. Es ist gerade mal acht Jahre her, dass Lübeck beschloss, Sozialhilfeempfänger zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten und im Weigerungsfall die Bezüge zu kürzen. Es sei wichtig, diese Möglichkeiten in Städten und Kommunen einzuführen oder zu verstärken, erklärte dazu Sozialministerin Heide Moser (SPD). Aber auch 2010 war das schon ein alter Hut. Das Gesetz, nach dem Sozialhilfeempfänger zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichtet werden können, stammt aus den 1960er Jahren. 1993 wurde das Können sogar sogar zur Pflicht erhoben und den Städten und Gemeinden vorgeschrieben, Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Wieso also jetzt diese hysterische Aufregung in Bad Oldesloe, als Karin Hoffmann von den Grünen vorschlug, dass sich Hartz IV-Empfänger und Freiwillige am Säubern der Innenstadt beteiligen könnten? Dass die keine Almosenempfänger seien, die eine Gegenleistung erbringen müssten, sah SPD-Ministerin Heide Moser 2010 ja wohl anders. Hat sich grundsätzlich was verändert oder hat einfach nur der Wahlkampf begonnen? Auf jeden Fall geht es bei der Innenstadt nicht um den „Dreck der Wohlstands- und Überflussgesellschaft“, sondern um Müll, der ohne viel Aufwand zum nächsten Papierkorb gebracht werden könnte , also um Menschen, denen der Zustand der Stadt egal ist. Deshalb waren ja auch „Waste Watchers“ ein Teil des Vorschlags. Aus denen, die ein Auge darauf haben sollten, wurde im Deutschen gleich die Müllpolizei. Aber wenn man schon einen Ex-Polizisten als Bürgermeister hat, müsste der doch wissen, wie man Strafzettel verteilt.