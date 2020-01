Reinfeld : Unbekannter raubt gehbehinderten Mann aus: 68-Jähriger schwer verletzt

Zeugen gesucht: Der Täter stieß den 68-Jährigen zu Boden, griff seine Tasche aus dem Korb des Rollators und lief davon.

Avatar_shz von Marle Liebelt

17. Januar 2020, 14:51 Uhr

Reinfeld | Am Donnerstagabend wurde ein 68 Jahre alter Mann gegen 19.10 Uhr in der Klosterstraße in Reinfeld ausgeraubt.

Der gehbehinderte Reinfelder war mit seinem Rollator von der Apotheke kommend in Richtung Segeberger Straße unterwegs, als er von einer unbekannten Person so heftig gestoßen wurde, dass er zu Boden stürzte.

68-Jähriger schwer verletzt

Der Täter griff daraufhin nach der Tasche, die im Korb des Rollators lag, und flüchtete in Richtung Apotheke in der Klosterstraße. Bei dem Sturz wurde der 68-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen gesucht

Aufgrund der Dunkelheit konnte der Täter nur vage beschrieben werden. Es soll sich um einen großen, dunkel gekleideten Mann mit Kapuzenjacke gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe sucht nun nach Zeugen. Hinweise zur Tat oder dem Täter können unter der Telefonnummer 04531/5010 gemeldet werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?