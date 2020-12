Mühlenstraße in Wentorf : Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein – Zeugen gesucht

Einbrecher sollen sich nach derzeitigen Erkenntnissen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt verschafft haben.

03. Dezember 2020, 10:34 Uhr

Wentorf | In der Mühlenstraße in Wentorf bei Hamburg soll es laut Polizei am Mittwoch, 2. Dezember, zwischen 14.30 Uhr und 22.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen sein.

Die unbekannten Täter seien nach derzeitigen Erkenntnissen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster, im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses, ins Innere des Gebäudes gelangt. Anschließend durchsuchten sie laut Polizei alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. „Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden“, teilt Polizeisprecherin Sandra Kilian mit.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum in der Mühlenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die ermittelnden Beamten sind unter der Telefonnummer (040) 727707-0 erreichbar.