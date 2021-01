Ahrensburg : Unbekannte schlagen auf schlafenden Obdachlosen ein und rauben ihn aus

In Ahrensburg ist ein 50-jähriger Obdachloser überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von ots

08. Januar 2021, 11:36 Uhr

Ahrensburg | Am 5. Januar, zwischen 20 und 21 Uhr kam es in laut Polizeibericht in Ahrensburg, unter der Steinbrücke im Bereich der Straße Am Alten Markt, zu einem Raubüberfall auf einen 50-jährigen Obdachlosen.

„Nach bisherigem Erkenntnisstand schlief der 50-jährige Obdachlose unter der Steinbrücke in der Nähe der Gottesbuden. Zwischen 20 und 21 Uhr wurde er wach, da eine männliche Person auf ihn einschlug und ihn danach am Boden festhielt. Eine weitere Person zog ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche. Daraus wurden Bargeld und personenbezogene Dokumente entwendet. Danach entfernten sich die Täter über einen Sandweg in Richtung Schloss“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Täterbeschreibungen liegen vor

Durch den Geschädigten konnte eine grobe Personenbeschreibung abgegeben werden. Der erste Täter soll 20 bis 30 Jahre alt sein, ungefähr 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und schlank. Er trug weiße Turnschuhe und schwarze Bekleidung.

Der zweite Täter soll ebenfalls 20 bis 30 Jahre gewesen sein. Er soll auch dunkelhäutig sein, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftig gebaut, aber nicht dick. Er war dunkel gekleidet.

Kripo Ahrensburg sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder Täterhinweise an die Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden unter der Telefonnummer: (04102)-8090.