Kreis Stormarn : Unbekannte schießen auf fahrendes Auto in Grande

Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Die Waffe ähnelte einem Maschinengewehr.

von dpa

12. Februar 2018, 19:37 Uhr

Grande | Unbekannte haben auf das Auto einer 41-jährigen Fahrerin in Grande (Kreis Stormarn) geschossen. Die Frau aus Reinbek war der Polizei zufolge am frühen Samstagmorgen mit ihrem Pkw in Richtung Witzhave (Kreis Stormarn) unterwegs, als sie zwei Personen sah, die einen Gegenstand auf ihr Fahrzeug hielten. Dieser ähnelte laut Polizeiangaben einem Maschinengewehr. Anschließend war ein Knall zu hören und es entstand ein Riss in der Windschutzscheibe des Autos.

Verletzt wurde die 41-Jährige jedoch nicht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich um einen Schuss mit einer Softairwaffe. Ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?