Umzug von famila wird wieder aktuell

Mehrbelastung für Lübecker Straße / Rathaus-Anbau ebenfalls Thema

von Rolf Blase

10. April 2018, 06:00 Uhr

Seit 2012 wird über ein Fachmarktzentrum in Beimoor-Süd geredet. Famila, Aldi und die Tankstelle sollten aus dem Kornkamp dorthin umziehen. Zum Konzept gehörten ferner ein Geschäft für Heimtierbedarf und ein Möbelmarkt. Für eine schnellere Realisierung wurden die B-Pläne erst zusammengelegt, und dann, als sich alles immer wieder verzögerte, wieder getrennt, damit die Erschließung von Beimoor-Ost beginnen konnte.

Die Flächen für das Gewerbegebiet hatte die Stadt an die WAS verkauft. Das Gelände für das Fachmarktzentrum befand sich in Privatbesitz, und die Eigentümer konnten sich nicht über den Preis einigen. Überraschenderweise kaufte dann der Projektentwickler Michael May aus Itzehoe das Gelände.

Das war vor mehr als zwei Jahren, aber immerhin gibt es jetzt eine Einigung über den städtebaulichen Vertrag, so dass der Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. April, ab 19 Uhr im Peter-Rantzau-Haus , Manfred-Samusch-Straße 9, den Entwurf für den B-Plan Nr. 88 a auf dem Tisch hat. Das Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel ist in fünf Teilgebiete aufgeteilt.

Die Verlagerung des famila-Markts war im Einzelhandelsgutachten empfohlen worden. Trotz der Verkaufsflächen- und Sortimentsbegrenzungen kann der neue Markt mit 6200 Quadratmetern größer werden als der alte. Relativ klein fällt mit maximal 4000 qm Verkaufsfläche der Platz für einen Möbelmarkt aus. Beschränkungen für die Geschäfte gibt es vor allem für zentrums- und nahversorgungsrelevante Produkte, um die Innenstadt zu schützen.

Das Sondergebiet wird südlich durch die Fortführung der Carl-Backhaus-Straße begrenzt. Neben der Tankstelle sind dort ergänzende gewerbliche Nutzungen zulässig. Laut Entwurf darf dort faktisch dreigeschossig gebaut werden. Südlich schließt sich eine Fläche an, die auch für Hotels und Gastronomie geeignet ist.

In der mittleren Prognose wird sich die Verkehrssituation „moderat“ verschlechtern. An einigen Stellen werden sogar Entlastungen erwartet, allerdings nicht in der Lübecker Straße. Für den Beimoorknoten sind es etwa 21 000 Kfz/24h, zwischen Weinberg und Gartenholz sollen es allerdings bis zu 24 500 Fahrzeuge sein. Das geht „gemäß dem Trendszenario des Masterplans Verkehr“ an die Grenze der Belastbarkeit.

„Die wirkungsvollste Maßnahme zur Entlastung insbesondere der Anlieger bleibt der Bau einer Nordtangente,

der eine zentrale Empfehlung des Masterplans Verkehr ist“, heißt es im Text zum B-Plan-Entwurf. Zur Sitzung hat die SPD-Fraktion einen Antrag zur Nordtangente vorgelegt. Inhalt: Die Stadt soll in einem Vertrag mit dem Eigentümer des famila-Grundstücks ein Vorkaufsrecht für die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft oder sich selbst vereinbaren, um die Fläche so für eine mögliche Nordtangente zu sichern. SPD-Fraktionsvorsitzender Hartmut Möller: „Auch wenn es zurzeit noch keine Beschlüsse und keine definitive Planung für eine Nordtangente gibt, wäre es fahrlässig, wenn sich die Stadt das Vorkaufsrecht für das alte famila-Grundstück nicht sicherte.“