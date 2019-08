Umspannwerk für den Windstrom

von shz.de

13. August 2019, 10:29 Uhr

Pölitz | In Pölitz wird beim Ortsteil Schwienköben direkt an den Hochspannungsleitungen ein Umspannwerk gebaut. Es dient später der Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz, der von den drei neuen, 150 Meter hohen Windkraftanlagen in Barkhorst produziert wird. Inzwischen wurde auch damit begonnen, die Leerrohre, in denen die Stromkabel von den Windrädern zum Umspannwerk geführt werden, zu verlegen. Die Windräder sollen voraussichtlich Ende des Jahres aufgestellt werden.