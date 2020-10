Umfrage zum Parken in der Ahrensburger Innenstadt

Avatar_shz von shz.de

26. Oktober 2020, 13:13 Uhr

Ahrensburg | Weniger Autoverkehr und Langzeitparker in der Innenstadt, Radfahren und öffentlicher Nahverkehr sollen attraktiver werden. Verkehrstechnisch möchte die Stadt Ahrensburg demnach einiges verändern. Derzeit wird ein Konzept für ein ganzheitliches Parkraum-Management erarbeitet. Dazu werden alle Bürger befragt. Mit welchen Verkehrsmitteln kommen die Menschen in die Innenstadt? Was sind die Gründe für den Besuch? Wie wird das Parkplatzangebot eingeschätzt? Zu diesen und weiteren Fragen können sich Interessierte bis zum 10. Dezember äußern. „Die Ergebnisse der Umfrage geben den Planern wichtige Erkenntnisse für die Erarbeitung des Konzepts für das neue Parkraum-Management im Zentrum Ahrensburgs“, teilt Stadtsprecher Fabian Dorow mit.



> Die Befragung findet aufgrund der Corona-Pandemie nur online über www.ahrensburg.de statt.





