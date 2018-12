Badendorf : Überwältigende Solidarität für Heidi Hamann

475 Menschen folgten dem Aufruf und ließen sich registrieren.

04. Dezember 2018

Badendorf Wenn Freunde zusammenhalten, könne sie wirklich etwas bewegen. Diese überwältigende Erfahrung durfte die an Blutkrebs erkrankte 52-jährige Heidi Hamann aus Badendorf machen: Sensationelle 475 Menschen waren dem Aufruf gefolgt, sich für die Typisierung einer Knochenmarkspende registrieren zu lassen. Zusätzlich kamen insgesamt 4100 Euro an Spenden für die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) zusammen. Ausgegangen war der Appell von Claudia Leinius, Freundin und Besitzerin des gleichnamigen Reiterhofes in Badendorf, auf dem Heidi Hamann ihr Pferd Consi stehen hat. Die Chancen darauf, dass für die Badendorferin jetzt ein geeigneter Knochenmarkspender gefunden wird, der ihr Leben retten kann liegt bei 85 Prozent. Jetzt heißt: Daumen drücken.