Ammersbek : Überfall mit Schusswaffe auf Edeka-Filiale

Der Täter trug eine Schusswaffe bei sich, verschanzte sich im Büro des Marktleiters und überfiel einen Mitarbeiter.

18. Dezember 2019, 13:40 Uhr

Ammersbek | Am Dienstagabend kam es in der Edeka-Filiale in Ammersbek (Kreis Stormarn) zu einem bewaffneten Überfall.

Der mutmaßliche Täter betrat ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19.30 die Filiale, verschaffte sich Zutritt zum Büro des Marktleiters und hielt sich dort verborgen. Gegen 20.50 Uhr ging ein Mitarbeiter des Marktes in das Büro und wurde dort von dem mit einer Schusswaffe bewaffneten Mann überfallen.

Markt hatte bereits geschlossen

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich keine Kunden oder andere Mitarbeiter mehr im Gebäude auf, da der Markt bereits geschlossen hatte.

Der überfallene Mitarbeiter leistete reflexartig Widerstand, der zu einem Handgemenge führte. Der Täter schlug dem 36-Jährigen mit der Schusswaffe auf den Kopf. Trotzdem gelang es dem Mitarbeiter, ihn aus dem Büroraum zu drängen, woraufhin dieser das Gebäude fluchtartig durch den Hintereingang verließ.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der 36-jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist nichts entwendet worden.

Täterbeschreibung

Der Täter ist zirka 1,90 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und schlank. Er sprach Hochdeutsch und trug eine dunkelblaue Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, graue Handschuhe und ein Basecap.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nun Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 04102/8090 gemeldet werden.

