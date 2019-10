Wentorf : Überfall mit Raub und Körperverletzung – Polizei sucht Zeugen

Ein 21-Jähriger wurde von einer Gruppe Jugendlicher zu Boden gerissen, getreten, geschlagen und ausgeraubt.

14. Oktober 2019, 11:47 Uhr

Wentorf | Am Freitag, den 11. Oktober, wurde ein 21-Jähriger in Wentorf (Kreis Stormarn) überfallen und ausgeraubt.

Der junge Mann war gegen 23.30 Uhr in der Straße Am Casinopark unterwegs, als er von etwa neun bis zehn unbekannten Jugendlichen verfolgt wurde. Nach ersten Erkenntnissen sei er plötzlich an seinem Rucksack nach hinten zu Boden gerissen worden. Am Boden liegend wurde ihm in die Seite getreten und ins Gesicht geschlagen.

Zeugen gesucht

Die Täter entrissen ihrem Opfer den Rucksack und liefen davon. Im Rucksack befanden sich 60 Euro Bargeld sowie eine schwarze Umhängetasche. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 040/7277070.

