Bad Oldesloe : Überfall im Kurpark

Drei mit Messer bewaffte Männer bedrohen 25-jährigen Fußgänger

Gegen 22.05 Uhr am Mittwoch kam es im Kurpark auf dem Weg von der Tennisplatzanlage zur Hamburger Straße zu einem Überfall. Ein 25-Jähriger war zu Fuß auf dem Weg in die Hamburger Straße als er sich von drei Männern umringt sah. Jeder hielt ein Messer in der Hand. Sie bedrohten den 25-Jährigen forderten die Herausgabe aller Wertgegenstände. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. „Nähere Angaben zum Stehlgut können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden“, so Holger Meier, Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg. Der Überfallene konnte die Täter nur vage beschreiben. Sie sogenannte Hoodies, sowie dunkle, eventuell schwarze Jogginghosen. Einer oll um die 1,90 m groß gewesen sein. Alle drei sprachen mit südländischem Akzent. Hinweise an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe, Telefon (04531) 501-0.