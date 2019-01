Bad Oldesloe : Typisch für Januar: Arbeitslosigkeit steigt an

4115 Menschen ohne Arbeit, das sind 299 Menschen mehr als im Dezember 2018.

von shz.de

31. Januar 2019, 11:42 Uhr

Bad Oldesloe | Das sei typisch für einen Januar, die Arbeitslosigkeit stieg an. 4115 arbeitslose Menschen gab es Ende Januar im Kreis Stormarn, 299 mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent. Obwohl in diesem Monat deutlich mehr Menschen ohne Beschäftigung sind als im Vormonat, ist dies die niedrigste Arbeitslosenquote in einem Monat Januar im Kreis Stormarn seit Erhebung der Arbeitslosendaten auf Kreisebene 1997. Vor einem Jahr waren im Januar noch 4455 Menschen arbeitslos. Die Quote lag seinerzeit bei 3,5 Prozent.

Saisonbedingte Gründe

„Zum Jahreswechsel registrieren wir regelmäßig einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dabei kommen verschiedene saisonale Faktoren zusammen. Viele befristete Arbeitsverträge enden zum Jahresende ebenso wie Kündigungsfristen zum Quartalsende auslaufen. Darüber hinaus haben im Januar zahlreiche junge Menschen ihre Lehre abgeschlossen. Sie sind deshalb jetzt auf der Suche nach ihrem ersten regulären Job“, sagt Dr. Heike Grote-Seifert, Chefin der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten. „Hinzu kommen Arbeitnehmer aus witterungsabhängigen Branchen, wie zum Beispiel aus dem Baugewerbe oder dem Garten- und Landschaftsbau, die sich vorübergehend arbeitslos melden.“

2063 freie Stellen

Die Unternehmen im Kreis Stormarn haben dem Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter im Januar insgesamt 2063 sozialversicherungspflichtige Stellen als vakant gemeldet. Das sind 92 (minus 4,3 Prozent) weniger als im Vormonat, aber 70 mehr (plus 3,5 Prozent) als im Januar vergangenen Jahres. Die meisten neuen Mitarbeiter werden derzeit im Bereich Handel, Gesundheits- und Sozialwesen und der Arbeitnehmerüberlassung gesucht. Nicht als arbeitslos gezählt werden auch Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten oder Arbeitsuchende, die derzeit arbeitsunfähig erkrankt sind, sie werden in der Statistik als Unterbeschäftigt erfasst.