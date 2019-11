Fussball-Kreisliga Süd : TuS Hoisdorf triumphiert im Verfolgerduell

Der TuS Hoisdorf hat in der Fußball-Kreisliga Süd durch ein 5:1 Türkspor Oldesloe von Platz zwei verdrängt.

18. November 2019, 16:32 Uhr

Kreis Stormarn | Der TuS Hoisdorf hat sich in der Fußball-Kreisliga Süd auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Im Verfolgerduell setzten sich die Hoisdorfer beim SV Türkspor Bad Oldesloe mit 5:1 durch und sind nunmehr seit sechs Partien ungeschlagen. Vier Tage nach der überraschenden 2:5-Pleite gegen Schlusslicht Bargfelder SV kassierte der SC Elmenhorst eine weitere Niederlage. Bei der SG Wentorf musste sich der SCE nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung noch mit 3:4 geschlagen geben. JuS Fischbek verspielte ebenfalls ein 2:0, nahm beim 2:2 gegen den VfL Oldesloe am Ende aber immerhin noch einen Punkt mit. Alle weiteren Spiele des Wochenendes sind den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen.





SV Türkspor Bad Oldesloe – TuS Hoisdorf 1:5 (0:3)

„Unser Plan ist voll aufgegangen, wir wollten aggressiv in die Zweikämpfe gehen, früh den Gegner im Spielaufbau stören und ihn zu Fehlern zwingen. Das hat gut funktioniert. Dazu haben wir gerade im ersten Abschnitt tolle Spielzüge kreiert“, freute sich Hoisdorfs Trainer Yilmaz Ince nach dem überraschend deutlichen Sieg im Duell der Verfolger. Bereits nach einer guten halben Stunde hatten die Hoisdorfer sich so eine komfortable 3:0-Führung erarbeitet.

Kurzzeitig keimte bei den Gastgeber Hoffnung auf eine Wende auf, als Fatih Karanfil einen Strafstoß zum 1:3 nutzt. Aber mehr Zählbares brachten die Platzherren nicht zustande. „Nach guter Anfangsphase und zwei guten Chancen haben wir uns durch viele Fehler selbst auf die Verliererstraße gebracht. Wir waren auch nach dem Ehrentreffer heute nicht in der Lage zurückzukommen. Der Sieg der Gäste geht voll in Ordnung“, nahm Türkspor-Coach Sebastian Fojcik die Pleite gelassen.

Tore: 0:1 Waldmann (15., Foulelfmeter), 0:2 Schaaf (31.), 0:3 Koch (36.), 1:3 Karanfil (48., Foulelfmeter), 1:4 Schaaf (78.), 1:5 Hirtreiter (90.).

SG Wentorf-Sand./S. – SC Elmenhorst 4:3 (1:2)

Die Elmenhorster zeigten zunächst eine starke Reaktion auf die unter der Woche erlittene 2:5-Schlappe gegen den bis dahin sieglosen Bargfelder SV. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und mit der ersten Offensivaktion auch die Führung vor: Dominik Sparr nutzte einen Torwartfehler von Lukas Schomann gnadenlos aus. Nach einer halben Stunde verwertete Sparr zudem eine Flanke von Brian Wetzel. Dann aber kamen die Gastgeber auf Betriebstemperatur und stellten durch Lennart Krüger den Anschluss her.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie intensiver. Niclas Riesel erzielte den Ausgleich, Aziz Adam brachte die Gäste wieder nach vorne. Mit einer Willensleistung konnte die SG den Spieß jedoch umdrehen: Lucas Molter und Patrick Großer sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Gäste aus Elmenhorst am Ende doch mit leeren Händen den Heimweg antreten mussten.

Tore: 0:1, 0:2 Sparr (4., 30.), 1:2 Krüger (33.), 2:2 Riesel (51.), 2:3 Adam (64.), 3:3 Molter (69.), 4:3 Großer (75.).

VfL Oldesloe – JuS Fischbek 2:2 (0:2)

„Wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass wir hier einen Punkt mitnehmen, hätte ich das sofort unterschrieben. Nach 95 intensiven Minuten muss ich aber sagen, es war sogar mehr drin. Eine 2:0-Pausenführung kann man durchaus ins Ziel bringen“, war JuS-Coach Bahattin Altinalana mit dem Unentschieden nicht gänzlich zufrieden. Seine Mannschaft gab von Beginn an Gas. Ole Stoffers per Elfmeter und Jiyan Öncü schossen einen verdienten Zwei-Tore-Vorsprung Fischbeks heraus. Weiter Möglichkeiten wurden ausgelassen. „Der erste Abschnitt ging klar an uns, der Gegner wurde kaum einmal gefährlich“, sagte Altinalana. Das sah auch VfL-Trainer Torben Burmeister so. „Wir haben die erste Halbzeit völlig verpennt und den Kampf nicht angenommen. So geht das nicht“, ärgerte sich Burmeister und fand in der Halbzeitpause deutliche Worte. Die verfehlten ihre Wirkung nicht. Mit Wiederanpfiff riss der VfL das Geschehen an sich. Die Belohnung folgte prompt: Mit einem Doppelpack sicherte Jesse Neumann den Gastgebern am Ende noch ein Unentschieden.

Tore: 0:1 Stoffers (21./ FE), 0:2 Öncü (33.), 1:2, 2:2 Neumann (56., 70.)

Rot: Serbest (88./JuS, Beleidigung).