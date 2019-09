Turbulentes Wiedersehen nach halbem Jahrhundert

Andreas Hennings organisierte das erste Klassentreffen nach 50 Jahren an der KGS

Bad Oldesloe | Aufgeregtes Stimmengewirr und lautes Lachen sind auf dem Schulhof der Klaus-Groth-Schule zu hören. Allerdings haben sich hier keine Grundschüler versammelt, sondern 17 ältere Damen und Herren, die schon alle über 60 Jahre alt sind. Sie haben sich in ihrer ehemaligen „“ getroffen, in der einige vor genau 50 Jahren ihren Abschluss machten. Dieses denkwürdige Ereignis wollen sie zusammen gebührend feiern.

„Es ist unser allererstes Klassentreffen und Wiedersehen nach 50 Jahren“, sagt Andreas Hennings, der das Treffen zusammen mit Jens Fischer organisiert hat. Die Vorbereitungen dafür dauerten ein dreiviertel Jahr und kostete die beiden Oldesloer sehr viel Arbeit. Rund 60 ehemalige Mitschüler, die alle als ABC-Schützen in der Klaus-Groth-Schule angefangen haben, schrieb Andreas Hennings an, nachdem er die Adressen durch mühsame Recherchearbeit herausgefunden hatte. Viele konnten oder wollten aber nicht zum Klassentreffen kommen, einige sind inzwischen schon verstorben. Doch diejenigen, die den Weg in ihre alte Schule gefunden hatten, kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Die Eingangstür sieht ja noch genauso aus wie früher und die Treppe hoch in den ersten Stock auch. Und hier vorne war doch das Rektorat“, erinnert sich eine der ehemaligen Schülerinnen.

Heute sind hier die Konfliktlotsen untergebracht, die es damals vor fünf Jahrzehnten noch nicht gab und wohl auch nicht nötig waren.

Hildegard Pontow, die viele Jahre lang Schulleiterin der Klaus-Groth-Schule war, führt die muntere Gruppe durch das Schulgebäude. „Ich wurde hier 1958 eingeschult und habe diese Schule selbst vier Jahre lang erlebt“, erzählt die Bürgerworthalterin, deren drei Kinder ebenfalls KGS-Schüler waren. An Hausmeister Hauke erinnern sich noch viele der Ehemaligen, und er wohnt hier tatsächlich immer noch neben der Schule. Während die Klaus-Groth-Schule früher eine Grund- und Hauptschule war, die einige bis zur 9. Klasse besuchten, ist sie heute nur noch eine reine Grundschule mit 430 Schülern, die zum Teil bis 17 Uhr in der Schule betreut werden.

„Könnten Sie uns bitte mal zeigen, wie diese moderne Tafel hier funktioniert? Wir sind ja noch aus der Kreidezeit“, sagt Andreas Hennings, der sich noch an eine große schwarze Schiefertafel, quietschende Kreide und nasse Schwämme erinnert. Jetzt gibt es weiße Smartboards, die digital und interaktiv über einen Computer bedient werden. Einen Stift, einen „Schwamm“ gibt es aber auch noch – nur dass sie eben digital funktionieren.

„In diesem Raum waren wir in der 1. Klasse noch 42 Schüler“, erinnert sich Jens Fischer. Und auch daran, dass er vom Direktor Volkmann mal eine gewischt bekam – über das Vergehen schweigt sich der Oldesloer, der später Physik studierte, lieber aus. Heute werden hier 26 Zweitklässler unterrichtet, wie Klassenlehrerin Romina Gronwald berichtet und die Seniorentruppe noch in den Musikraum, den Werkraum und in die Mensa führt. „Was, die Kinder essen hier auch?“, wundert sich Burkhardt Andres, der wohl zum ersten Mal von der offenen Ganztagsschule hört. Aber er erinnert sich noch genau daran, dass er als Klassenbester vom Rektor mit einem Buchpräsent ausgezeichnet wurde. Vier Jahre lang besuchte Joachim Lippke die KGS damals, bevor er aufs Gymnasium wechselte. Zum Klassentreffen ist der Chemiker extra aus Kiel angereist. Längst nicht jeden seiner ehemaligen Mitschüler erkennt er gleich wieder, aber an den Chemie- und Physikraum erinnert er sich noch gut.

Später schwelgen die „Schüler“ noch im Restaurant Kamin bis in den späten Abend hinein in guten und ein paar schlechten Erinnerungen. Ein weiteres Treffen ist nicht ausgeschlossen.