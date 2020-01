Turbulente Komödie für Kinder

Fröhliche Verfolgungsjagden und Versteckspiele im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum

28. Januar 2020, 12:04 Uhr

Bad Oldesloe | Am morgigen Donnerstag, 30. Januar, zeigt das Theater die Stromer die Geschichte „Überraschung für Victorius“ um 16 Uhr im Kub. Die turbulente Komödie um Lizzy, die Maus, und ihren Freund Victorius mit fröhlichen Verfolgungsjagden und Versteckspielen ist geeignet für Kinder von drei bis neun Jahren und ihre Eltern.

Mit Liebe und Witz wird die einfache Geschichte einer Freundschaft erzählt. Nicht wortreiche Dialoge und komplizierte Handlungen bestimmen die Szene, sondern Bewegung, Musik und clowneskes Spiel.

Also so einen Tag hat Victorius schon lange nicht erlebt. Zuerst geht ihm alles schief, dann steht seine Mäusefreundin Lizzy mit einer Überraschung vor der Tür und in seinem Flur geht es drunter und drüber: Ein merkwürdiges Geschenk taucht auf, Dinge verschwinden auf geheimnisvolle Weise, Türen knarren und knallen, Gespenster tanzen, Ritter kämpfen und Lizzy klemmt sich in der Speisekammertür auch noch ihren Schwanz. Am Ende packt Victorius seine Koffer und eigentlich könnte eine Reise beginnen, wäre da nicht Lizzy. Doch mehr sei an dieser Stelle nicht verraten...

Das Theater die Stromer aus Darmstadt ist als mobiles Theater für Kinder und Jugendliche seit 25 Jahren bundesweit unterwegs. Die sehr bildhaften und unterhaltsamen Theaterstücke sind schräg und komisch, haben Witz, Charme und Tiefgang.

Eintrittskarten für das Kindertheater sind in der Stadtinfo, an der Abendkasse oder unter www.kub-badoldesloe.de erhältlich.