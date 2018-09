Reinbek : Tumortherapie: Komplettversorgung im Blick

2019 geht es los: Strahlentherapie -Neubau am St. Adolf-Stift für zehn Millionen Euro.

von Volker Stolten

27. September 2018, 14:02 Uhr

Bereits heute ist die Tumortherapie im Krankenhaus St.-Adolf-Stift ein Schwerpunkt. Ob in der großen Bauchchirurgie, der Frauenheilkunde, der Endoskopie des Magendarmtraktes oder in der Radiologie. In diesem Jahr wurde die Onkologie zudem zur Abteilung mit eigenem Chefarzt ausgebaut. Gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten behandeln die Reinbeker Krebspatienten aus der Region.

„Das einzige, was noch vor Ort fehlte, ist eine Strahlentherapie. Unsere Patienten fahren derzeit nach St. Georg, Barmbek, Harburg oder gar Lübeck“, sagt der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Stefan Jäckle. Für zehn Millionen Euro bauen St. Adolf-Stift und die Radiologische Allianz im nächsten Jahr eine Strahlentherapie direkt neben das Krankenhaus.

„Damit werden wir zukünftig für unsere Patienten im Osten der Metropolregion eine Komplettversorgung anbieten können“, so Krankenhaus-Geschäftsführer Björn Pestinger. Die Radiologische Allianz ist einer der bundesweit führenden Anbieter für ambulante Leistungen in der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Der Zusammenschluss von niedergelassenen Ärzten ist bundesweit bereits an elf Standorten aktiv, davon zwei in Hamburg, in Altona und Barmbek.

Dr. Ronald Bischoff, Facharzt für Strahlentherapie und einer der Gesellschafter der Radiologischen Allianz: „Die Strahlentherapie ist eine sehr präzise Behandlungsmethode von außen. Mit der in modernen Linearbeschleunigern erzeugten Energie können wir beispielsweise Tumore vor einer geplanten Operation verkleinern, damit sie später besser operiert werden können. In einigen Fällen, wie bei bestimmten Arten von Prostata- oder Lungenkrebs, kann durch die Strahlentherapie auf eine Operation völlig verzichtet werden. Es können auch Schmerzen durch Tumore oder Arthrose gelindert werden und bei Knochenmetastasen eine Stabilisierung des befallenen Skelettabschnitts erreicht werden.“

„Die Strahlentherapie ist in den vergangenen Jahren immer präziser und darum für die Patienten nebenwirkungsärmer geworden, so dass die Indikation zukünftig noch häufiger gestellt wird“, sagt Chefarzt Dr. Cay-Uwe von Seydewitz, Onkologe und Palliativmediziner. Entschieden werde über eine Therapie grundsätzlich in einer fachübergreifenden Tumorkonferenz, in der über jeden Patienten beraten wird. Mit dem Neubau würden die Patienten von der perfekten Anbindung an das St. Adolf-Stift, kurzen Wege und schnellen Entscheidungen des Behandlerteams, profitieren, Wartezeiten und Mehrfachuntersuchungen vermeiden.

Allein die medizinischen Geräte werden rund 3,5 Millionen Euro kosten. Weitere 1,5 Millionen werden für den so genannten Bunker samt Lüftungstechnik und Stromversorgung eingerechnet. Uwe Pfeifer, Referent der Geschäftsführung der Radiologischen Allianz: „Aus Gründen des Strahlenschutzes sind die Wände des Behandlungsraums, in dem das Therapiegerät steht, aus Schwerbeton.“ Gebaut wird 2019, und zwar in Hanglage, so dass der Raum nicht sichtbar sein wird. Vorher muss noch die Erweiterung einer Station mit 18 Betten fertig werden, für die dasselbe Baufenster benötigt wird.