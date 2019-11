TSV Trittau vor zwei hohen Hürden

Avatar_shz von Sascha Sievers

07. November 2019, 10:12 Uhr

Trittau | Zum Abschluss der Hinrunde warten noch zwei dicke Brocken in der 1. Badminton-Bundesliga auf den abstiegsbedrohten TSV Trittau. Am Sonnabend haben die Stormarner mit dem 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim den amtierenden Deutschen Meister und aktuellen Tabellenführer ab 15 Uhr zu Gast. In sieben Spielen feierten die Gäste bislang sechs Siegen und führen das Klassement mit 17 Punkten vor dem TV Refrath (15) an.

„Das wird eine ganz schwierige Aufgabe“, weiß auch TSV-Sprecher Michael Milewski, der sich dennoch einen Punkt ausrechnet: „Unsere Hoffnungen ruhen auf die starken Einzel.“ In der Vorsaison gingen die Trittauer , aktuell mit sechs Punkten Neunter, zweimal leer aus.

Am Sonntag gibt dann der 1. BC Beuel seine Visitenkarte in der Sporthalle des Trittauer Gymnasiums ab. Aktuell belegt Beuel mit vier Punkten vor den Trittauer den vierten Tabellenplatz. In der Vorsaison haben die Nordlichter ein Spiel gewonnen. „Deshalb gehen wir zuversichtlich in den Spieltag und hoffen auf Zählbares“, so Milewski.

In der 2. Bundesliga wartet ein ähnliches anspruchsvolles Programm auf die TSV-Reserve. Die Stormarner, die zuletzt zwei Spiele in Folge verloren und von der Tabellenspitze bis auf Rang vier abgerutscht sind, empfangen am Sonnabend um 11 Uhr zunächst den Ligaprimus BC Hohenlimburg, der fünf Siege in sieben Spielen verbuchte und damit zwei Zähler mehr aufweist als die Stormarner. Tags darauf sind die Chancen auf einen Heimsieg deutlich höher, wenn ab 11 Uhr der Tabellensiebte 1. BC Beuel II (8 Punkte) bei den Stormarnern aufschlägt.