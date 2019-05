TSV Trittau schießt sich den Frust von der Seele

Fußball-Kreisklasse A: Stormarner kanzeln Krummesse nach vorzeitig entschiedenem Titelkampf 13:0 ab

von Sascha Sievers

28. Mai 2019, 15:00 Uhr

Kreis Stormarn | Der TSV Trittau hat vergeblich auf einen Ausrutscher der Konkurrenz gehofft. In der Fußball-Kreisklasse A Süd erledigte Spitzenreiter SIG Elmenhorst bereits am Sonnabend seine Pflichtaufgabe gegen die SpVgg Lütau mit 2:1 und sicherte sich damit die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Verbandsliga. Trotz des vorzeitig entschiedenen Titelrennens aber gaben die Trittauer tags darauf noch einmal Gas, fegten den Krummesser SV mit 13:0 vom Platz und hoffen nun über die Aufstiegsrunde der Vizemeister auf den Sprung nach oben. In der Süd-Ost-Staffel waren derweil bereits vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen.





TSV Trittau – Krummesser SV 13:0 (7:0)

Da die Meisterschaft am Vortag bereits entschieden war, legten die Trittauer ihren ganzen Frust in ihr Heimspiel. Die Gäste hatten dem Offensivdrang der Stormarner nichts entgegenzusetzen. Allein KSV-Keeper Dennis Schulz war es zu verdanken, dass die Pleite nicht noch deutlicher ausfiel. „Ich hoffe nur, dass die Mannschaft ihr Pulver jetzt nicht schon verschossen hat und in den Aufstiegsspielen plötzlich Ladehemmung hat“, sagte TSV-Obmann Lars Auerbeck nach dem 13:0-Erfolg.

Tore: 1:0, 2:0 Bennet Jensch (13., 14.), 3:0, 7:0 Robin Waidikat (27., FE-45.), 4:0 Hans Schifferdecker (39.), 5:0, 6:0, 10:0 Andre Bannenberg (41., 42., 78.), 8:0 Max Johnsen (FE-59.), 9:0, 13:0 Marcel Anton (75., 88.), 11:0 Christoph Geertz (83.).





Staffel Süd-Ost

SV Preussen Reinfeld II – VfL Rethwisch 6:2 (3:1)

Die Preußen gerieten zwar ins Hintertreffen, ließen sich davon aber nicht beeindrucken. „Den Gegentreffer haben wir gut weggesteckt“, freute sich SVP-Trainer Christopher Naatz, dass seine Elf nur zwei Minuten nach dem 0:1 bereits eine Antwort fand. Und nachdem Florian Wurst ausgeglichen hatte, ließen die Gastgeber keinen Zweifel mehr aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde.

Tore: 0:1, 5:2 Christopher Willuhn (4., 58.), 1:1 Florian Wurst (6.), 2:1 Jan Böhm (17.), 3:1 Till Dahlmann (29.), 4:1 Bengt Schulz (48.), 5:1 Mika Cornelsen (53.), 6:2 Julius Rapp (87.).





SG Tremsbüttel II – Eintr. Segeberg 1:9 (0:3)

Eine bittere und auch in der Höhe verdiente Niederlage kassierte das Tabellenschlusslicht zum Abschluss. Eine halbe Stunde hielt die SG dagegen, brach dann aber völlig ein.

Tore: 0:1 Ayad Khodeda (27.), 0:2 Khalifa Khali (39.), 0:3, 0:4 Jonas Jack (43., 53.), 0:5 Henrik Cordes (61.), 0:6 Daniel Cabella (72.), 0:7, 1:9 Christoph Sander (76., 90.), 0:8 Timon Schubring (85.), 1:8 Nico Willing (87.).

SV Siek – Bargteheide II 0:10 (0:6)

Torwart Tim Anders verletzte sich, Marvin Gerlach kassierte Gelb-Rot und am Ende hagelte es eine zweistellige Pleite. Im letzten Saisonspiel kam es für Absteiger SV Siek noch einmal knüppeldick.

Tore: 0:1, 0:8, 0:9 Tjark Schlötel (2.,70., 84.), 0:2, 0:6, 0:10 Felix Wrage (7., 38., 90.+1), 0:3, 0:5, 0:7 Vjekoslav Taritas (14., 33., 57.), 0:4 Tom Gaycken (28.).

Gelb-Rote Karte: Marvin Gerlach (50./SVS, wiederholtes Foulspiel).





TSV Zarpen – SV Westerrade 3:1 (2:1)

Zarpen war von Beginn an überlegen, in Führung aber gingen zunächst die Westerrader. In der Folge aber erspielten sich die Gastgeber etliche Chancen und drehten den Rückstand noch in einen Sieg.

Tore: 0:1 Philipp Kruse (31.), 1:1 Sören Witt (35.), 2:1 Torge Wolgast (41.), 3:1 Fabien Maßmann (90.+2).

SSC Hagen Ahr. II – FC Ahrensburg 8:1 (3:0)

Staffelsieger SSC Hagen II gab auch im Stadtderby noch einmal Vollgas. „Wir wollten uns nicht hängen lassen, sondern die Saison vernünftig zu Ende spielen. Das hat die Mannschaft gut gemacht“, so SSC-Trainer Sascha Bartlakowski nach dem Kantersieg.

Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 7:1, 8:1 Paul Kappner (9., 13., 62., 76., 86.), 3:0 Daniel Lantz (43.), 5:0 Niklas Krack (65.), 5:1 Les Stewart (72./FE), 6:1 Christian Lantz (74./FE).

MTV Segeberg – VfR Todendorf 1:4 (1:2)

Der VfR gewann verdient – und hatte mit Matthias Möller einmal mehr den siegbringenden Spieler in seinen Reihen. Möller erzielte zum Abschluss einen Dreierpack und zog damit im Rennen um die Torjägerkanone mit 27 Saisontreffern noch an Paul Kappner (26) vom SSC Hagen II und Christopher Willuhn vom VfL Rethwisch (25) vorbei.

Tore: 0:1, 1:2 , 1:4 Matthias Möller (14., 36., 69./FE), 1.1 Tim Wohlert (30./FE), 1:3 Tobias Schmidt (57.).