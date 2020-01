Badminton-Bundesliga : TSV Trittau landet „Big Point“

Badminton-Bundesligist TSV Trittau hat beim 5:2 gegen Mülheim seinen dritten Sieg in Folge gefeiert.

Trittau/Mülheim | Perfekter Jahresauftakt für den TSV Trittau in der 1. Badminton-Bundesliga: Die Stormarner haben mit einem 5:2-Erfolg beim 1. BV Mülheim einen direkten Verfolger distanziert und nach dem dritten Sieg in Folge mit Tabellenrang fünf gute Aussichten im Kampf um die Playoffs. Für den Einzug in die Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft muss der TSV mindestens auf Rang sechs landen. Trittaus Nikolaj Persson, der in der zweiten Mannschaft ausgeholfen hatte, rieb sich die Augen, nachdem er einen Blick auf die Tabelle geworfen hatte. „Das kommt ein wenig unerwartet. Vor drei Wochen waren wir noch ein Abstiegskandidat, jetzt gelten wir als Anwärter auf die Playoffs“, sagte Nikolaj Persson, mahnte aber zugleich: „Das war sicherlich ein Big Point, aber die Liga ist extrem schnelllebig.“

Das Auftaktdoppel hatten Gergely Krausz und Ary Trisnanto gegen Tom Wolfenden und Callum Hemming mit 1:3 verloren. Anschließend aber trumpften die Gäste auf und bewiesen starke Nerven. Inalotta Suutarinen und Hope Warner behielten im Damendoppel ebenso in fünf Sätzen die Oberhand wie Krausz im Einzel und das neue starke Mixed des TSV mit Suutarinen und Matthew Clare. Die beiden hatten bereits mit 0:2 Sätzen zurückgelegen, ehe sie ausglichen und im Schlussdurchgang denkbar knapp mit 15:14 triumphierten. Dass David Jones im letzten Einzel gegen Alexander Dunn das 6:1 und damit drei Punkte für Trittau verpasste, nahm Nikolaj Persson letztlich gelassen: „Das wäre zwar schön, aber vielleicht dann doch auch zu viel des Guten gewesen.“







1.BV Mülheim – TSV Trittau 2:5

HD1: Tom Wolfenden/Callum Hemming – Gergely Krausz/Ary Trisnanto 11:8, 11:6, 8:11, 11:4; DD: Lara Käpplein/Julia Meyer – Hope Warner/Inalotta Suutarinen 11:2, 6:11, 8:11, 11:7, 2:11; HD2: Alexander Dunn/Marvin Datko – David Jones/Matthew Clare 6:11, 14:15, 9:11; HE1: Dmytro Zavadsky – Gergely Krausz 7:11, 12:10, 9:11, 11:7, 4:11; DE: Julia Meyer – Priskila Siahaya 4:11, 5:11, 4:11; GD: Tom Wolfenden/Lara Käpplein – Matthew Clare/Inalotta Suutarinen 11:6, 12:10, 8:11, 6:11, 14:15; HE2: Alexander Dunn – David Jones 8:11, 11:4, 11:5, 11:3.