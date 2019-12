1. Badminton-Bundesliga : TSV Trittau katapultiert sich nach oben

Stormarner springen durch zwei 6:1-Siege von Tabellenplatz acht auf fünf.

23. Dezember 2019, 14:56 Uhr

Trittau | Mit sechs Punkten aus zwei Siegen hat sich Badminton-Bundesligist TSV Trittau aus der Abstiegszone auf Tabellenplatz fünf katapultiert. Mit jeweils 6:1 schickten die Stormarner Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg und den Tabellennachbarn TSV 1906 Freystadt nach Hause. „Es war ein perfektes Wochenende“, sagte Nikolaj Persson: „Wir konnten alle knappen Spiele gewinnen.“

Schon bei Warmmachen war am Sonntag zu merken, dass die Trittauer nach dem 6:1 vom Vortag gut drauf waren. „Wenn man gewonnen hat, ist das natürlich ein anderes Gefühl“, so Persson. Doch es hätte durchaus anders ausgehen können. Aus taktischen Gründen hatte Trittau Ary Trisnanto mit Matthew Clare statt Nikolaj Persson ins erste Herrendoppel gegen Johannes Pistorius und Max Flynn geschickt. Die Trittauer lagen mit 2:1 vorne, gaben den vierten Satz 10:12 ab und verloren den fünften nach einem umstrittenen Ball mit 8:11.

Auf dem zweiten Feld lagen derweil Hope Warner und Inalotta Suutarinen gegen Kristin Kuuba und Serena Au Yeong 0:2 hinten, der dritte Satz stand auf des Messers Schneide. Da hätte es schon 2:0 für die Gäste stehen können, doch Warner und Suutarinen kämpften sich zurück und gewannen.

Zweiter Knackpunkt war das zweite Herrendoppel. Nikolaj Persson und Sergey Sirant lagen gegen Oliver Roth und Florian Waffler 2:1 und im vierten Satz 8:7 vorne, als der Schiedsrichter einen Ball aus gab, nachdem Florian Waffler „Aus“ gerufen hatte. Statt 9:7 stand es 8:8, und Wafflers folgender „Drive-Aufschlag“ mit hohem Schläger verärgerte Nikolaj Persson noch mehr. Als er dann aufschlug und Waffler „Fehler“ rief, war Persson endgültig „auf der Palme“ – und handelte sich die Gelbe Karte ein. Nach dem 2:2 agierte das Trittauer Doppel zunächst verunsichert und lag hinten, bevor sich Persson und Sirant fingen und den entscheidenden Satz mit mit 12:10 gewannen.

In Neumünster hatten das Damenduo sowie Kristin Kuuba im Einzel die Punkte für Freytadt geholt – und Kuuba hatte in der Hinrunde auch Trittaus Priskila Siahaya geschlagen. Die wollte natürlich eine Revanche, und es wurde die erwartet umkämpfte Partie, in der sich beide spektakuläre Ballwechsel lieferten. Am Ende hatte die Trittauerin vielleicht einen Vorteil, weil ihre Gegnerin im Doppel über fünf Sätze hatte gehen müssen.

„Gegen Freystadt haben wir uns noch mal gesteigert“, sagte Nikolaj Persson. Neuhausen-Nymphenburg hatten die Trittauer am Sonnabend ebenfalls 6:1 geschlagen. Lediglich Sergey Sirant zog gegen Ivan Rusev Atanasov den Kürzeren. „Es war das vorletzte Spiel. Da fehlte wohl etwas die Spannung“, so Nikolaj Persson.

TSV Trittau – TSV Neuhausen-Nymphenburg 6:1

HD1: Matthew Clare/Sergey Sirant - Ivan Rusev Atanasov/Tobias Wadenka 11:9 7:11 11:9 11:4; DD: Inalotta Suutarinen/Hope Warner - Annabella Jäger/Kaja Stankovic 11:9 11:8 14:12; HD2: Ary Trisnanto/Nikolaj Persson - Manuel Heumann/Fabian Holzer 11:9 11:5 9:11 7:11 11:6; HE1: Sergey Sirant - Ivan Rusev Atanasov 6:11 9:11 5:11; DE: Priskila Siahaya - Kaja Stankovic 11:6 11:7 11:5; GD: Matthew Clare/Inalotta Suutarinen - Fabian Holzer/Annabella Jäger 8:11 11:8 11:9 12:10; HE2: Eric Pang - Tobias Wadenka 11:7 12:10 6:11 11:8.

TSV Trittau – TSV 1906 Freystadt 6:1



HD1: Ary Trisnanto/Matthew Clare - Johannes Pistorius/Max Flynn 4:11 11:6 11:4 10:12 8:11; DD: Hope Warner/Inalotta Suutarinen - Kristin Kuuba/Serena Au Yeong 9:11 8:11 15:13 11:8 11:4; HD2: Nikolaj Persson/Sergey Sirant - Oliver Roth/Florian Waffler 10:12 11:9 11:6 9:11 12:10; HE1: Sergey Sirant - Leon Seiwald 11:3 5:11 7:11 11:3 11:7; DE: Priskila Siahaya - Kristin Kuuba 12:10 7:11 11:7 11:9; GD: Matthew Clare/Hope Warner - Max Flynn/Serena Au Yeong 13:15 11:9 4:11 12:10 11:8; HE2: Eric Pang - Hannes Gerberich 11:2 11:2 11:3.