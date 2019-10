Badminton-Bundesliga : TSV Trittau kassiert Pleite im Landesderby

In der 1. Badminton-Bundesliga musste sich der TSV Trittau beim Landesrivalen Blau-Weiß Wittorf mit 2:5 beugen.

Avatar_shz von shz.de

22. Oktober 2019, 13:02 Uhr

Trittau | Der TSV Trittau ist in der Badminton-Bundesliga erneut leer ausgegangen. Die Stormarner verloren das Landesderby bei Blau-Weiß Wittorf mit 2:5 und weisen nach sechs Spieltagen als Tabellenvorletzter vier Punkte auf. „Das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, weil zumindest ein Punkt für uns drin gewesen wäre“, sagte Trittaus Nikolaj Persson, der mit den Stormarner in Neumünster erneut nicht in Bestbesetzung auflaufen konnte.

David Jones und Matthew Clare brachten Zählbares im Doppel zustande, benötigten allerdings fünf Sätze gegen Chong Jee Han und Lucas Bednorsch. Jones gewann zudem das zweiten Herren-Einzel gegen Sebastian Schöttler in fünf Sätzen. „Auch diese Spiele standen ebenso auf des Messers Schneide wie viele ander Partien, die wir verloren haben“, sagte Persson. Letztlich hätten Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben.

Bitter zudem: Im Damen-Einzel war ein Sieg von Priskila Siahaya gegen Vivien Sandorhazi fest eingeplant, Siahaya aber konnten keinen Satz für sich entscheiden. „Das Match hätte nicht verloren gehen müssen“, meinte Persson, der seiner Mannschaft im Vorfeld auch im Mixed Siegchancen eingeräumt hatte. Mehr als einen Satz aber konnten Matthew Clare und Inalotta Suutarinen trotz guter Ansätze nicht für sich entscheiden.

In den Herren-Einzeln musste der TSV erneut auf Gergely Krausz (Muskelfaserriss) und Sergey Sirant (internationaler Turniereinsatz) verzichten. So feierte Jonathan Persson sein überraschendes Comeback. Der Youngster hatte bislang aufgrund von Kniebeschwerden pausiert. Dass ihm die Fitness fehlt, wurde gegen Chong Jee Han deutlich. Zwei Sätze agierte der Trittauer mit seinem Kontrahenten auf Augenhöhe, Zählbares sprang bei den Bemühungen allerdings nicht heraus.

Trotz der Enttäuschung wollte Nikolaj Persson die Derbypleite schnell abhaken. „Es macht keinen Sinn, jetzt zu lamentieren, wir müssen in der Tabelle den Anschluss nach oben herstellen, dazu heißt es: Brust raus und nach vorne schauen.“Die nächste Aufgabe wartet bereits am Sonntag, dann geht es zum SC Union Lüdinghausen. Dort werden sich die Trittauer strecken müssen: Priskila Siahaya wird sich mit der amtierenden Deutschen Einzelmeisterin Yvonne Li duellieren. Und mit Kai Schäfer bietet der Tabellensechsten im Herren-Einzel den Deutsche Vizemeister von 2018 auf.

Blau-Weiss Wittorf – TSV Trittau 5:2

HD1: Bjarne Geiss/Vitaly Durkin - Ary Trisnanto/Nikolaj Persson 11:7, 11:5, 14:15, 11:9; DD: Nina Vislova/Victoria Williams - Hope Warner/Inalotta Suutarinen 7:11, 11:5, 11:8, 11:8; HD2: Chong Jee Han/Lucas Bednorsch - David Jones/Matthew Clare 11:9, 8:11, 9:11, 11:2, 8:11; HE1: Chong Jee Han - Jonathan Persson 15:13, 11:4, 15:13; DE: Vivien Sandorhazi - Priskila Siahaya 13:11, 14:12, 11:7; GD: Vitaly Durkin/Nina Vislova - Matthew Clare/Inalotta Suutarinen 12:10, 9:11, 11:9, 11:6; HE2: Sebastian Schöttler - David Jones 11:8, 10:12, 11:7, 10:12, 9:11.