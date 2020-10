Badminton : TSV Trittau absolviert in diesem Jahr keine Bundesligaspiele mehr

Der Deutsche-Badminton-Ligaverband stellt den Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga bis zum Jahresende ein.

von Sascha Sievers

29. Oktober 2020, 14:12 Uhr

Trittau | Der Deutsche-Badminton-Ligaverband (DBLV) hat beschlossen, den Spielbetrieb in der 1. und 2. Badminton-Bundesliga bis zum 31. Dezember aufgrund der aktuell steigenden Covid-19-Infektionszahlen auszusetzen. Zu dieser Entscheidung kam der DBLV nach einem Meinungsaustausch mit den beteiligten Vereinen Anfang dieser Woche. Dabei spielt eine entscheidende Rolle, dass in der Bundesliga knapp ein Drittel der gemeldeten Spieler Ausländer sind.

Sabina Persson, Spartenleiterin des TSV Trittau, der mit zwei Mannschaften in den Eliteligen vertreten ist, hatte dies bereits zu Saisonbeginn beklagt und von fehlender Chancengleichheit gesprochen. „Finanzstarke Vereine sind klar im Vorteil, weil sie allein sich die teurer deutschen Spieler leisten können“, so Persson. Die Stormarner waren in den ersten Spielen aufgrund von Reisebeschränkungen nur mit einer Notbesetzung angetreten.

Bis zum 1. Dezember wollen Spielausschuss und DBLV-Vorstand nun Konzepte für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes im neuen Kalenderjahr erstellen. Der Spielmodus könnte eine Reduzierung der Spieltage bedeuten. Oberste Priorität habe die höchstmögliche Chancengleichheit. Ziel sei die Ermittlung von Meistern und Absteigern in allen Bundesligen, insbesondere des deutschen Mannschaftsmeisters 2021. „Über die Fortführung des Spielbetriebes frühestens ab Januar 2021, werden DBLV-Vorstand und Spielausschuss auf Grundlage der aktuellen Entwicklungen nach Anhörung der Vereine entscheiden. Bisher ausgetragene Spiele bleiben in der Wertung“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.