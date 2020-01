Tischtennis-Regionalliga : TSV Bargteheide vor unangenehmer Heimaufgabe

Stormarner empfangen schwächelnden vielfachen Deutschen Meister SV Bolzum.

24. Januar 2020, 15:52 Uhr

Bargteheide | Nachdem bereits sechs Mannschaften die Winterpause beendet haben, greift nun auch der Herbstmeister ins Geschehen ein: Am Sonnabend empfängt der TSV Bargteheide, aktuell mit 16:2 Punkten hinter Spitzenreiter TTS Borsum (17:3) Tabellenzweiter in der Tischtennis-Regionalliga, den ehemaligen vielfachen Meister SV Bolzum, der mit 5:13 Zählern um das sportliche Überleben kämpft.

Die Niedersachsen sind stärker einzuschätzen als es der derzeitige neunte Tabellenplatz aussagt. Die Gäste um Spitzenspieler Sven Hielscher sind trotz mäßiger Punkteausbeute in der Lage, jedem Gegnern das Leben schwer zu machen. Auch Ole Markscheffel, Leon Abich, Constantin Velling, Florian Keck, Chris Albrecht und Christian Velling mussten sich im Hinspiel mächtig strecken, um am Ende mit 9:6 die Nase vorn zu haben.

Die Bargteheider gehen nach einer insgesamt erfolgreichen Landesmeisterschaft zuletzt aber mit frischem Selbstvertrauen an die Aufgabe heran. Allen voran Constantin Velling, der gleich einen ganzen Medaillensatz abgestaubt hat. „Ich hoffe, dass ich die starke Form in die Ligaspiele mitnehmen kann, damit wir unser Ziel Meisterschaft und Aufstieg erreichen“, so Constantin Velling.