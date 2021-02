Vereine in der Corona-Krise : TSV Bargteheide verliert 293 Mitglieder

Serie: Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Sportvereine in der Region? Wir fragen nach – heute beim TSV Bargteheide.

Avatar_shz von Sascha Sievers

10. Februar 2021, 09:35 Uhr

Bad Oldesloe | Keine Wettkämpfe, kaum Training, fehlende Einnahmen: Die Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Bereiche des Lebens aus, auch auf den Vereinssport. Wie meistern die Clubs im Kreis Stormarn die Krise? Welche finanziellen Auswirkungen hat der Lockdown? Das und mehr wollen wir in einer Serie herausfinden. Ulrike Brodmann aus der Geschäftsstelle des TSV Bargteheide hat sich Zeit genommen, um unsere Fragen zu beantwortet.

Wie ist die Mitgliederentwicklung im TSV Bargteheide?

Unsere Mitgliederzahl ist im Jahr 2020 deutlich gesunken. Wir haben zum 1. Januar 2021 in unserem Verein 3.667 Mitglieder, das sind 293 und damit 7,4% weniger gegenüber dem Vorjahr. Am Jahresende hatten wir zwar kaum mehr Kündigungen als in den Vorjahren zu verzeichnen gehabt, allerdings sind kaum neue Mitglieder eingetreten.



Was hat Ihr Verein unternommen, um die Mitglieder bei Laune zu halten?

Wir haben versucht, unsere Mitglieder jederzeit zu begleiten, Trainingspläne und Videos wurden erstellt und online-Angebote ins Leben gerufen. Als wir im Mai wieder mit dem Sportbetrieb zunächst Outdoor beginnen durften, waren alle motiviert. Es gab im Stadtbild immer wieder kleine Trainingsgruppen auf öffentlichen Flächen zu sehen, und als es wieder möglich war, ging es dann auch in die Sporthallen. Die Abteilungen haben hervorragende Konzepte entwickelt. Das war für alle ein riesiger Aufwand. Momentan sind wir zwar erneut ausgebremst, aber online wieder sehr aktiv.



Haben Sie Unterstützungsleistungen erhalten?

Unterstützungsleistungen haben wir nicht bekommen, unsere Sponsoren sind uns aber treu geblieben.



Mussten Sie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken?

Wir sind ein ehrenamtlich geführter Verein, nur in unsere Geschäftsstelle arbeiten drei Mitarbeiterin hauptamtlich. Die Arbeit hier lief weiter, ist zum Teil deutlich mehr geworden, es mussten Konzepte erstellt, Genehmigungen eingeholt und die Mitglieder betreut werden. Kurzarbeit wurde daher bei uns gar nicht diskutiert.



Eine Schulnote für die finanzielle Situation?

Unsere finanzielle Situation ist gut; aufgrund fehlender Beitragseinnahmen, starten wir mit einem leichten Verlust in das Jahr 2021. Wir sind aber zuversichtlich, dass – sobald es wieder möglich ist – unsere Mitglieder wieder eintreten werden.



Ihr Höhepunkt im Sportjahr 2020?

Sportliche Höhepunkte gab es kaum: Die B-Juniorenfußballer sind in die Oberliga und unsere Tischtennisherren in die 3. Bundesliga aufgestiegen. Bei den Leichtathleten, Tischtennisspielern und Badmintonspielern konnten einige Norddeutsche- und Landesmeistertitel errungen werden. Ein besonderer Höhepunkt war die Fertigstellung der Sanierung unseres Sportzentrum.



Und die Wünsche für das Jahr 2021?

Wir wünschen uns, dass wir das Corona-Virus in den Griff bekommen, die Impfungen möglichst schnell erfolgen und die Inzidenzwerte deutlich sinken. Darüber hinaus wünschen uns, dass wir möglichst zeitnah wieder mit dem Sportbetrieb beginnen und unseren Mitgliedern wieder alle Angebote zur Verfügungen stellen können. Hoffentlich kehren wir bald zu einer annähernden Normalität zurück. Wir bleiben zuversichtlich.