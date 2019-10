Fußball-Kreisliga Süd : TSV Bargteheide setzt sich ab

In der Fußball-Kreisliga Süd hat Spitzenreiter TSV Bargteheide erneut gewonnen, während die Konkurrenz Federn ließ.

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 16:22 Uhr

Kreis Stormarn | Während die gesamte Konkurrenz im Titelkampf der Fußball-Kreisliga Süd Federn gelassen hat, gab sich Ligaprimus TSV Bargteheide keine Blöße und baute durch einen 4:1-Sieg über den SC Elmenhorst seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Bei einem Spiel weniger liegen die Weinroten bereits fünf Punkte vor der FSG Südstormarn auf Rang zwei.

TSV Bargteheide – SC Elmenhorst 4:1 (1:1)

Gegen den Tabellensiebten aus Elmenhorst feierte der Spitzenreiter einen klaren 4:1-Sieg, der sich zunächst nicht angedeutet hatte. Die Weinroten benötigten gut eine halbe Stunde, um Fahrt aufzunehmen. Die Gäste ließen sich auch vom Rückstand nicht beeindrucken. Nachdem Jannis Rieger zum 1:0 getroffen hatte, glich Johan Habeck nur sechs Minuten später aus. Auf das 2:1 von an Luca Schultz zwei Minuten nach dem Seitenwechsel aber fanden die Gäste keine Antwort mehr. Bargteheide kontrollierte in der Folge das Geschehen nach Belieben und legte zwei weitere Treffer nach.

Tore: 1:0 Rieger (38.), 1:1 Habeck (44.), 2:1 Schultz (47.), 3:1 Timmermann (62./FE), 4:1 Schultz (81.).





TuS Hoisdorf – SG Wentorf 1:1 (1:1)

„Das Ergebnis geht in Ordnung. Die Spielgemeinschaft hat uns alles abverlangt“, gestand TuS-Trainer Yilmaz Ince. Die Gäste begannen stark, die Führung durch Kapitän Lennart Krüger war hochverdient (12.). Weitere Chancen aber ließ die Spielgemeinschaft liegen. Zunehmend kamen die Gastgeber auf Betriebstemperatur und durch Fabian Koch kurz vor der Pause zum Ausgleich. „Wir hätten uns allerdings nicht über einen Rückstand beschweren dürfen“, sagte Ince, dessen Elf sich im zweiten Durchgang steigerte. Weil jedoch beide Teams im Abschluss das nötige Glück fehlte, blieb es letztlich beim leistungsgerechten 1:1. „Gegen einen sehr starken Gegner haben wir einen Punkt geholt, damit kann ich gut leben“, bilanzierte Ince.

Tore: 0:1 Krüger (12.), 1:1 Koch (45.).

VfL Oldesloe – SSV Großensee 4:3 (3:1)

„Wir wurden leider für eine starke zweite Halbzeit nicht belohnt“, sagte Großensee-Trainer Christian Ladwig nach der 3:4-Pleite, durch die der SSV auf Rang 14 zurückfiel. Die Oldesloer hatten zunächst den ersten Abschnitt bestimmt und sich eine 3:1-Pausenführung erarbeitet. „Danach haben wir dem Gegner einen großen Kampf geliefert und den VfL nicht mehr zur Entfaltung kommen“, sagte Ladwig. Doch die Leistungssteigerung seiner Elf reichte nicht, um die Partie zu kippen. Zwischenzeitlich gelang zwar der Ausgleich, einen individuellen Fehler in der SSV-Defensive aber nutzte Oldesloe Jesse Neumann zum 4:3-Siegtreffer. „Wir haben Großensee durch eigene Fehler stark gemacht, am Ende aber zum Glück doch noch gewonnen“, sagte VfL-Coach Torben Burmeister.

Tore: 1:0, 2:0 Kallenbach (31., 37.), 2:1 Barnstedt (39.), 3:1 Szymczak (45.+1), 3:2 Bohlmann (69.), 3:3 Rühe (76./FE), 4:3 Neumann (81./ FE).

Gelb-Rote Karte: Barnstedt (90./Großensee, wdh. Meckern).





Bargfelder SV – TSV Nahe 3:7 (0:3)

Tabellenschlusslicht Bargfelder SV hatte den Gästen zunächst kaum etwas entgegenzusetzen. Erst nach einer 5:0-Führung ließ Nahe es ruhiger angehen. Der BSV verkürzte, in Gefahr aber brachten die Gastgeber den Sieg der Segeberger nicht mehr. Denn als es eng wurde, legte der TSV eine Schippe drauf und zog entscheidend davon.

Tore: 0:1 Erkelenz (14.), 0:2 Erkelenz (18.), 0:3 Schüler (30.), 0:4 Korella (47.), 0:5 Kaste (50.), 1:5 Beck (64.), 2:5 Hentschel (74.), 3:5 Rüder (77.), 3:6 Korella (88.), 3:7 Korella (90.).

FSG Südstormarn – TSV Trittau 2:2 (0:1)

„Wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was uns sonst stark macht“, ärgerte sich Martin Krüger, Coach des Tabellenzweiten FSG Südstormarn, über den verdienten 0:1-Pausenrückstand. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber. Dennis Ratzlaff glich aus, ehe Kebba Jammeh die Heimelf in der Schlussminute in Front brachte. Über die Zeit aber brachten die Südstormarner den Vorsprung nicht. Kurz vor Ultimo traf Robin Waidikat zum 2:2-Endstand.

Tore: 0:1 Geertz (3.), 1:1 Ratzlaff (55.), 2:1 Jammeh (90.), 2:2 Waidikat (90.+2)

Rote Karte: Geertz (73./Trittau, grobes Foulspiel).

JuS Fischbek – SG Oering-Seth 3:1 (2:1)

„Wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert“, freute sich JuS-Trainer Bahattin Altinalana nach dem wichtigen Sieg im Abstiegskampf, durch den sich die Fischbeker auf Platz 13 verbesserten. Nach der Führung durch Olcay Aykir konnte der Aufsteiger zwar egalisieren. Aber Aykir traf kurz vor dem Pausentee zur erneuten JuS-Führung. Nach dem Wechsel legte Ahmad Karakash das 3:1 nach und sorgte damit für die Entscheidung.

Tore: 1:0 Aykir (21.), 1:1 Blöß (42./FE), 2:1 Aykir (45.), 3:1 Karakash (59.).