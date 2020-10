2. Basketball-Regionalliga Nord : TSV Bargteheide Bees holen Punkte am grünen Tisch

Weil die Weser Baskets in der 2. Basketball-Regionalliga in V Bargteheide nicht antraten, sind die Bees jetzt Tabellenführer.

29. Oktober 2020, 14:08 Uhr

Bargteheide | Nach der kurzfristigen Absage des Spitzenspiels in der 2. Basketball-Regionalliga Nord zwischen dem TSV Bargteheide und den Weser Baskets hat die Regionalliga Nord (RLN) die Partie nun mit 20:0 für die Stormarner gewertet. „Wir können uns über diese Momentaufnahme nicht freuen“, sagt Bees-Coach Said Ghalamkarizadeh, dessen Team durch den Sieg am grünen Tisch mit nunmehr sechs Punkten die Tabellenführung übernommen hat. „Wir hätten am vergangenen Sonnabend lieber gespielt, gerade in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Vielleicht war das die letzte Chance, auf ein Spiel in diesem Jahr“, erklärte Ghalamkarizadeh

Nachdem die Stormarner ihr Hygienekonzept, das so von der RLN vor Saisonstart abgenommen wurde und seitdem öffentlich einsehbar ist, an die Weser Baskets geschickt hatten, äußerten die Bremer am Tag vor dem Spiel den Wunsch, die Partie zu verlegen, weil das Duschen in der KGB-Halle durch die Stadt Bargteheide untersagt ist: Die Bremer erhofften sich eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt, sofern das Duschen in der Halle wieder möglich ist, in eine andere Halle oder ein Tausch des Heimrechts. Das haben die Bees abgelehnt. Da die Wester Baskets ohne Duschmöglichkeit nicht antreten wollte, wurde die Begegnung von der RLN abgesagt – die Punkte gingen per Wertungsentscheid an die Bargteheider.

„Wir konnten der Argumentation der Weser Baskets nicht folgen. Zum einen, weil wir selbst seit Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nicht duschen können. Zum anderen ist das Duschen in fünf Hallen in der Liga nicht gestattet. Wir stellen also keine Ausnahme dar. Bisher hat sich kein Gastverein oder Schiedsrichter darüber beschwert. Der Spielbetrieb ist in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage eben mit Einschränkungen verbunden“, sagt Bees-Sprecher Maximilian Rau.

Mittlerweile ist der gesamte Basketball-Spielbetrieb im nördlichen Bundesland zum Stillstand gekommen. Aufgrund der von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wird der Trainings- und Spielbetrieb im November für alle Mannschaften ausgesetzt. „Wir hoffen, dass wir im Dezember wieder loslegen können“, sagte Rau. Wie die RLN die weitere Saison plant, ist noch ungewiss. Der Der Basketball-Verband Schleswig-Holstein hat bereits angekündigt, die Saison bis 31. Mai 2021 zu verlängern.