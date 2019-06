Trotz Kantersieg nur bedingt zufrieden

Fußball-Kreispokal: Eichedes B-Jugendtrainer Vincent Janelt spricht nach 8:1-Erfolg von Pflichterfüllung

von shz.de

11. Juni 2019, 11:25 Uhr

Trittau | Die B-Juniorenfußballer des SV Eichede haben sich im Kreispokalfinale deutlich gegen den abstiegsbedrohten Landesligisten SSC Hagen Ahrensburg durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Janelt wurde mit einem 8:1-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht und qualifizierte sich damit erneut für den Landespokal.

Von Beginn an ließ der Oberligist keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Feld gehen würde. Bereits nach zwei Minuten bugsierte ein Ahrensburger Verteidiger das Leder unglücklich zur Eicheder Führung ins eigene Netz (2.). Kurz darauf erhöhte Kent Wienholtz nach einem Eckball per Kopf den Vorsprung des SVE (8.). Auf der Gegenseite kam auch der Landesligist zu zwei Torabschlüssen, doch SVE-Keeper Moritz Nagorny zeigte sich auf dem Posten. Stattdessen schlug wieder der Favorit zu. Kevin Öz auf Vorlage von Bleron Selimi (28.), Kapitän Leon Tonder per Freistoß (33.) und erneut Öz (38.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 5:0 in die Höhe.

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine einseitige Partie. Kurz nach Wiederanpfiff machte Marsel Kmiec das halbe Dutzend für die Steinburger voll (42.), ehe Selimi nachlegte (49.). Immerhin ein Ehrentreffer sollte Hagen vergönnt sein. Per Strafstoß gelang Timotheus Kröger das 1:7 (60.). Zwei Minuten später besorgte der eingewechselte Patrick Menzel den Endstand (62.). „Wir haben die Pflicht erfüllt, das war in Ordnung“, resümierte SVE-Trainer Janelt, der nicht vollends zufrieden war: „Mich stört das Gegentor, das haben wir dem Gegner geschenkt.“ Nach der Titelverteidigung freut sich Janelt nun auf die Teilnahme am Landespokal: „Das war unser Ziel und mit der Vizemeisterschaft in der Oberliga haben wir so insgesamt eine gute Saison gespielt“, bilanzierte der Coach. Hagen indes muss noch zittern. Die Ahrensburger müssen in der Relegation um den Verbleib in der Landesliga spielen.

SSC Hagen Ahrensburg – SV Eichede 1:8 (0:5)

Für Eichede spielten: Moritz Nagorny, Bilal Bilgic, Kevin Schmidt, Arber Selimi, Kevin Öz, Leon William Tonder, Marsel Kmiec, Kent Wineholtz, Luca Störmer, Arlind Krasniq, Bleron Selimi, Jan Prahl-Benthien, Patrick Menzel, David Kyas, Lerim Dervishi, Oliver Babel, Alaa Nader, Nick Scharnert.

Tore: 0:1 (2./ET), 0:2 Wienholtz (8.), 0:3 Öz (28.), 0:4 Tonder (33.), 0:5 Öz (38.), 0:6 Kmiec (42.), 0:7 B. Selimi (49.), 1:7 Kröger (60./FE), 8:1 Menzel (62.).