Badminton : Trittauer spielen bei Medaillenvergabe keine Rolle

Fünf Badmintonspielern des TSV Trittau ereilte bei den Deutschen Meisterschaften jeweils vorzeitig das Aus.

von Sascha Sievers

02. Februar 2020, 16:13 Uhr

Bielefeld | Bei der Medaillenvergabe haben die fünf Badmintonspieler des TSV Trittau keine Rolle gespielt. Das aber war bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld in diesem Jahr auch nicht zu erwarten gewesen: Vom Bundesligaclub aus Stormarn waren nicht wie sonst üblich die Topspieler am Start, sondern vier Youngster und ein „Oldie“, der dem Leistungssport längst den Rücken zugekehrt hat.

Marina Korsch (20) und Alexander Mernke (25) hatten im Vorjahr zwar ihre DM-Premiere gefeiert, gehören aber ebenso dem Zweitligakader des TSV an wie Kaja Zibinski (18) und Lasse Rathjens (22), die sich erstmals der nationalen Konkurrenz stellten. Zudem feierte Alexander Strehse mit seinen 32 Jahren sein DM-Comeback.

Strehse ist berufsbedingt nur noch Stand-by-Spieler in der 2. Bundesliga und gewöhnlich im Oberliga-Team der Stormarner im Einsatz. Der Routinier hatte sich ebenso wie seine jungen Vereinskollegen das Startrecht über die Nordmeisterschaft erworben. Und während für die Youngster bereits nach den Auftaktmachtes Endstation war, schaffte es Strehse immerhin zweimal bis in die dritte Runde.

Im Herreneinzel ereilte Strehse erwartungsgemäß das Aus in der ersten Runde gegen Aaron Sonnenschein (SpVgg Sterkrade, 20:22, 9:21). Alexander Mernke stieg derweil erst in der zweiten Runde ein, musste sich dort allerdings Felix Hammes (SV Fischbach) mit 19:21, 15:21 geschlagen geben. Marina Korsch verpasste ebenfalls den Sprung in Runde zwei, verlangte Lisa Geppert aus Jena aber immerhin beim 21:12, 19:21, 4:21 alles ab.

Im Damendoppel war für Korsch an der Seite von Kaja Zabinski ebenfalls nach dem ersten Spiel gegen Annalena Diks/Alicia Molitor (STC BW Solingen) Endstation. Gleiches galt auch für Alexander Mernke und Lasse Rathjens, die sich im Herrendoppel Johannes Pistorius/Lukas Resch (Freystadt/Beuel) mit 9:21, 18:21 geschlagen geben mussten.

Strehse schaffte es derweil an der Seite von Robert Franke (SG EBT Berlin) bis in das Achtelfinale. Dort aber biss sich das Duo an den späteren Siegern Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (BW Wittorf/TV Refrath) beim 12:21, 16:21 die Zähne aus. Im Mixed hatte Strehse ebenfalls zwei Runden an der Seite von Annika Horbach (RW Walldorf) überstanden, ehe er beim 8:21, 19:21 gegen Patrick Scheiel/Franziska Volkmann (1. BC Bischmisheim) eine Achtelfinal-Niederlage quittieren musste.