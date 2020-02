Jugend forscht : Trittauer geht mit „Megarover “ in Kiel an den Start

16-jähriger Veit Eysholdt vom Gymnasium Trittau begeisterte im Regionalwettkampf mit seiner Erfindung die Juroren.

Avatar_shz von Cordula Poggensee

26. Februar 2020, 14:17 Uhr

Trittau | Tolle Bestätigung für den 16-jährigen Veit Eysholdt vom Gymnasium Trittau: Eine Woche nach seinen Mitschülern stellte der Zehntklässler jetzt beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Elmshorn sein Technikprojekt „Megarover 2560“ vor. Und die Juroren waren beeindruckt: Sie zeichneten das Technikprojekt „Megarover 2560“ als bestes des Wettkampfes aus und würdigten ihn mit einem Sonderpreis. Damit löste auch Veit Eysholdt die Fahrkarte zum Landeswettkampf in Kiel, bei dem er am Montag, 16. März, sein Projekt erneut präsentieren wird. Damit stellt das Schülerforschungslabor des Gymnasium Trittau insgesamt drei Delegationen, die in knapp vier Wochen nicht nur um gute Platzierungen auf Landesebene an den Start gehen, sondern auch auf die Qualifikation für das Bundesfinale hoffen, das vom 21. bis 24. Mai in Bremen stattfindet.

Der „Megarover“ von Veit Eysholdt ist ein Kettenfahrzeug mit Roboterarm, das nicht nur autonom fahren kann, sondern auch Gegenstände anhand von Formen und Farben finden und aus einer Menge herausnehmen kann. So ein Roboter könnte beispielsweise in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um aus den Reihen von Nutzpflanzen Unkraut auszusortieren und direkt auf dem Feld auszurupfen. Das würde unter anderem die Notwendigkeit des Einsatzes von Pestiziden und Herbiziden deutlich reduzieren.

Die Jury beschrieb das Projekt als so „gut und ausgereift“, dass es die Anforderungen gleich mehreren Kategorien erfüllen würde: Es würde in der Konkurrenz Technik ebenso wie in der Mathematik und Informatik überzeugen .